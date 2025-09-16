最後一塊拼圖！淡江大橋今合龍 將於明年5月完工通車

淡江大橋即將於明年5月完工通車，今天舉辦合龍典禮。新北市長侯友宜表示，未來將可有效紓解關渡橋車流壅塞，提升淡水、八里與北海岸整體交通效能。

淡江大橋總經費高達230.38億元，由交通部、新北市政府及國土署共同出資。淡江大橋除規畫汽機車通行空間，同時設置寬敞的人行步道與自行車道，並預留八里輕軌專用軌道位置。

淡江大橋今天舉辦合龍典禮，見證淡江大橋橋面正式閉合。交通部公路局表示，這是連結八里、淡水兩地的重要工程里程碑，象徵工程進度邁入最後關鍵階段，主橋全長約920公尺，主跨450公尺，為全球最大跨距的單塔不對稱斜張橋，完工後將成為國際矚目的新地標。

侯友宜表示，新北市政府將於2025年跨年活動中，擴大規畫以淡江大橋為背景的煙火秀，當場誠摯邀請賴總統及中央長官共同出席，與市民一同迎接新年，淡江大橋將在煙火光影映照下成為國際矚目焦點。

侯友宜期許，淡江大橋是英國世界知名建築師札哈哈蒂設計，淡江大橋未來能夠比擬澳洲的雪梨大橋，未來以國際的地標建設，來讓台灣看見新北以外，也讓台灣被世界看見。

交通部長陳世凱表示，淡江大橋預計2026年4月達成通車條件。為讓民眾能親自體驗大橋之美，未來將於通車前辦理藝術季活動，邀請大家走上橋面感受這項歷史建設。2026年5月通車典禮，更將邀請雲門舞集表演，結合文化藝術，共同見證這座新地標啟用。

公路局補充，預計今年12月完成鋪面工程及索力調整，確保淡江大橋結構安全。明年2月將完成景觀燈柱安裝，明年4月完成金屬護欄、防風柵、隔音牆及人行道等附屬設施，並在5月9日通車前完成淡江大橋在中試驗，確保橋梁結構安全無虞。