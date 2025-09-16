淡水人口快速膨脹小鎮變大城 民代促補齊公共服務

隨著新北市淡水區人口快速成長，去年底突破20萬人，成為全市人口成長最快的行政區，淡海輕軌及淡江大橋通車在即，人口的增加勢必成為淡水的課題。新北民代提醒，醫療院所與生活機能必須盡快補足，並加速推動淡海輕軌藍海線第二期，教育與醫療資源都須同步擴充，才能避免公共服務不足。

新北市議員陳偉杰表示，淡海新市鎮人口不斷膨脹，居民對醫療設施的需求尤為殷切，普遍期盼能設立大型醫療院所，目前仍在爭取中。教育方面近年已有改善，資源還算足夠，淡水國中也將增設新市鎮校區。他也指出，交通是淡水最受關注的議題之一，淡江大橋明年通車後將有助分流，但隨著人口持續移入，未來是否再度壅塞仍需觀察，呼籲淡海輕軌藍海線第二期應加速推動。

陳偉杰強調，生活機能仍是新市鎮的缺口，居民殷切期待大型醫療院所、圖書館及現代化市場等設施到位，才能真正提升居住品質。