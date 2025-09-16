每周四自備一物喝飲料爽折10元 北市限量優惠只在18家店

台北市環保局響應淨零新生活7日挑戰，今天宣布每周四限定自備環保杯享10元優惠好康活動，後天起一連四周，茶湯會、Mr.Wish鮮果茶專家、快樂檸檬、鬍子茶、Moomoo牧牧共18家門市，天天限量100杯折扣。

環保局響應北市2030減碳40%目標，8月下旬推出「淨零新生活－7日挑戰」，邀請市民加入減碳行列。

周一「蔬食健康日」每周一天改吃蔬食，周二「衣櫃整理日」回收1件二手衣物，周三「涼感生活日」冷氣調高1°C，周四「減塑實踐日」自備環保餐具、購物袋，周五「綠運通勤日」搭乘大眾運輸取代開車，周六「低碳出遊日」選擇環保旅店住宿一晚，周日「在地食光日」支持在地、當季食材。

環保局響應「減塑實踐日」，推出一連4周的「自備環保杯・加倍喝好康」活動，民眾凡於周四9月18日、25日及10月2日、9日自備環保杯到指定店家購買飲品，即可享有原有的5元自備杯折扣、加上環保局加碼5元折扣，每杯可現省10元，但寄杯不適用。

18家合作業者Mr.Wish鮮果茶專家10家門市，包含台北東湖店、信義松山店、台北北醫店、台北大安店、士林承德店、文山木新店、天母士東店、台北內湖店、台北西湖店、台北延吉店；鬍子茶3家門市為微風北車店、微風廣場店、台北林森南店。

茶湯會3家門市是台北安居店、萬華康定店、芝山福華店；另有快樂檸檬公館店、Moomoo牧牧天母店。

環保局表示，目前連鎖飲料店業者都已依據「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」規定，提供自備杯折扣。希望此次與業者公私協力的實質優惠活動，能吸引更多消費者養成自備容器的消費習慣。