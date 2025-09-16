公館圓環地下道積水 北水處：工區外管線漏水導致

台北市公館圓環下的羅斯福路公車專用地下道正進行填平，卻被民眾發現有積水狀況，擔心影響工程。北水處表示，是工地外一處配水管漏水導致，預計今天下午修復完成。

位於台北市羅斯福路與基隆路口的公館圓環將拆除，市政府規劃2階段工程，先進行人行地下道及公車專用地下道分層封填，接著拆除圓環地上設施及平面道路刨鋪。

有民眾發現，工區出現積淹水情形，擔心影響混凝土凝結速度，延誤工程進度。台北市工務局新建工程處今天表示，正積極排除狀況中，目前評估工程不會受到影響，仍可以按預定進度完成。

台北自來水事業處表示，此案為位於羅斯福路四段206巷內配水管漏水導致，與公館圓環工程無直接相關，預計今天下午完成修復。

公館圓環路口改善工程總工期原先預計65天，台北市副市長李四川13日前往視察後表示，灌漿作業進度超前，總工期有望縮短到1個月內。