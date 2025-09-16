「燒紙錢改捐款」台北市今中元普度「以功代金」捐12萬元

北市府上午與北市省城隍廟舉行中元普度祈安祭典，今年推動「以功代金」鼓勵民眾將購買紙錢的金額，捐款給需要幫助的社福團體，北市各區共捐出12萬元，給在地社會服務或慈善團體來幫助弱勢；北市省城隍廟也將贊普逾250萬元的物資捐給弱勢團體。

台北市中元普度祈安祭典由市長蔣萬安擔任主祭官，普度儀典遵循古制，進行稟報城隍、禮請孤幽、開榜、施食科儀、禮謝城隍等儀程，透過傳統宗教超薦法會儀式，為台北市全體民眾祈福。

蔣萬安指出，城隍老爺庇佑著台北市140多年，後來雖然城牆沒有了，但是城隍老爺一直是地方重要的精神支柱，不只是地方的信仰中心，更代表台北市的精神，每一年台灣媽祖文化節，省城隍都到北門進地主之誼，迎接金面媽祖。

另外，蔣萬安也說，省城隍廟看到台灣各地只要有需要，會即刻伸出援手，去年0403大地震，花蓮的災情非常嚴重，就即刻的捐助1千萬善款給花蓮縣；在去年一整年，省城隍廟是北市的績優宮廟，捐助給地方的善款高達5900萬，愛心不只台北，也到許多外縣市，包括捐贈水箱車、住警器，觸角延伸到各個角落。

另外，針對「以功代金」，北市民政局指出，其實「功」是指功德，意思就是將原本要買金紙的錢，捐贈給一些社福團體公益團體，用做功德來代替燒金紙。今年度的市級普度祈安祭典上，民俗委員會也特別響應「以功代金」，將紙錢、供品轉化為善款，捐款給在地社會服務或慈善團體來幫助弱勢。

民政局指出，台北市各行政區「以功代金」合計12萬元，將善心散布到每個角落，台北市台灣省城隍廟亦一同響應，將贊普逾250萬元的生活物資捐給弱勢團體，共同祈求平安、保護環境。

民政局表示，今年的平安米，打造為「Q版米豬」與「Q版米羊」，妝點於孤幽壇兩側，可愛的造型不僅展現傳統民俗的創新詮釋，盼能吸引年輕世代的目光，讓祈安祭典更添活潑氛圍。