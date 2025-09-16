美對等關稅蔣萬安秉持3不原則 串連美國19州政府促媒合商機

美國關稅持續談判，「北北基桃」四縣市曾為此召開交流平台，今天北市府串連美國19州政府，推出台美城市產業商機媒合會。北市長蔣萬安出席致詞表示，市府秉持「不等、不靠、主動出擊」原則，雖然對等關稅會帶來衝擊，同時卻也看到全球產業鏈重組的契機。

蔣萬安說，台灣和美國之間的經貿關係非常的緊密，2024年台灣是美國第七大的貿易夥伴，兩邊兩國雙邊經貿額度高達人1586億美元。另外，美國也是台灣第二大出口國，2024年台灣出口到美國的金額就達到1114億美元。

蔣萬安說，而今年1到8月，受惠AI人工智慧發展，台灣出口到美國的金額超過去年，達到1171億美元，可見雙方經貿關係不只緊密，更互補無限可能。

蔣萬安說，北市成立專案小組後，每一周都會定期跨局處開會，他也親自走訪產業聽取第一線產業心聲，除了提供協助外，也主動積極看還有什麼可以做，希望在台北經貿的基礎之上更進一步架構一個台美的交流平台。

他介紹，首次整合了美國各州、共19個州政府，以及所有不同相關產業的資源，總共有300多家的企業與會，涵蓋的範圍包含農產品、醫療、航太到人工智慧半導體等。

另外，蔣萬安也說，同時首次由美國官方來解析美國的市場動態、產業發展，共有11場產業說明會來深入分析。

美國在台協實商務組長Janée Pierre-Louis致詞說，台北市作為台灣的商業首部，是企業邁向全球市場的重要門戶，更有超過23個美國州政府在台北設立辦事處，以及台北與美國12個城市締結姐妹市而更加穩固連結。

Janée Pierre-Louis說，展示會集結了各產業的美國廠商，從農業原物料、食品，到醫療與生技產品，再到化學與航太產品，他們都希望與台灣的進口商、經銷商及代理商合作，將產品、服務與技術引進到台灣市場，滿足市場需求。