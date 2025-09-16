快訊

半導體風雲／美光掀起DRAM景氣大浪 南亞科等台廠華麗轉身

天使浪貓狂蹭撒嬌 抬頭瞬間讓想收編女子幻滅：沒見過這麼醜的

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

北市府串聯美19州 舉辦「台美城市產業商機媒合會」

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
台北市長蔣萬安（中）出席台北市府主辦的「2025台美城市產業商機媒合會」，邀請美國在台協會(AIT)、美國商會及各大產業公協會共襄盛舉，現場共吸引近千位產官學代表齊聚。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（中）出席台北市府主辦的「2025台美城市產業商機媒合會」，邀請美國在台協會(AIT)、美國商會及各大產業公協會共襄盛舉，現場共吸引近千位產官學代表齊聚。記者林俊良／攝影

因應美國關稅政策及全球供應鏈快速重組帶來的經貿環境挑戰與機會，台北市政府今日於台北晶華酒店舉辦「2025台美城市產業商機媒合會」，市長蔣萬安到場主持，帶領廠商參觀攤位。

活動邀集美國各州政府辦事處協會(ASOA)、集結19個州政府駐台辦事處、4大產業協會及超過300家台美企業共同參與，打造全台首創的城市級國際商機平台。此外基隆市、 新北市、桃園市政府等城市代表亦到場支持，並邀請美國在台協會(AIT)商務組組長歐潔（Janée Pierre-Louis ）蒞臨致詞，美國商會及各大產業公協會共襄盛舉，現場共吸引近千位產官學代表齊聚，充分展現跨城市、跨產業的廣度與代表性，為台美產業合作注入新動能，創造嶄新契機。

台北市長蔣萬安蔣指出，美國為台灣重要的出口市場，若對美貿易量趨緩，將對整體經濟動能造成連鎖影響。台北市作為全台外貿產業核心城市，擁有超過八萬家進出口相關企業，市府不僅提供協助，更思考「還能為產業做更多」。面對瞬息萬變的國際市場，市府責無旁貸率先搭建平台，讓企業能在地接軌國際，降低拓展海外市場的時間與成本。

台北市政府今日於台北晶華酒店舉辦「2025台美城市產業商機媒合會」，市長蔣萬安（右五）到場主持揭幕。活動集結19個州政府駐台辦事處、4大產業協會及超過300家台美企業共同參與，打造全台首創的城市級國際商機平台。記者林俊良／攝影
台北市政府今日於台北晶華酒店舉辦「2025台美城市產業商機媒合會」，市長蔣萬安（右五）到場主持揭幕。活動集結19個州政府駐台辦事處、4大產業協會及超過300家台美企業共同參與，打造全台首創的城市級國際商機平台。記者林俊良／攝影
台北市府主辦的「2025台美城市產業商機媒合會」，來自亞利桑那州的「航太與安防設備專區」現場有機槍與無人機展示。記者林俊良／攝影
台北市府主辦的「2025台美城市產業商機媒合會」，來自亞利桑那州的「航太與安防設備專區」現場有機槍與無人機展示。記者林俊良／攝影
「2025台美城市產業商機媒合會」來自亞利桑那州的「航太與安防設備專區」無人機展示。記者林俊良／攝影
「2025台美城市產業商機媒合會」來自亞利桑那州的「航太與安防設備專區」無人機展示。記者林俊良／攝影

台美 美國在台協會

延伸閱讀

財劃法再槓綠5點轟蔣萬安「裝窮貴公子」 北市府反擊

【重磅快評】怪張善政、蔣萬安未修財劃法？陳其邁的問題大了

徐國勇：黃國昌走讀勒警不甩北市警傳喚 是看不起蔣萬安

拳擊世錦賽／黃筱雯摘金 蔣萬安讚台北驕傲

相關新聞

2025台北漢風盆景展看得到百年老樹 10月9日士林官邸亮相

中秋雙十連假，士林官邸公園舉行2025台北漢風盆景展，從10月9日至10月12日止。北市工務局指出，這次展覽網羅全國名家...

每周四自備一物喝飲料爽折10元 北市限量優惠只在18家店

台北市環保局響應淨零新生活7日挑戰，今天宣布每周四限定自備環保杯享10元優惠好康活動，後天起一連四周，茶湯會、Mr.Wi...

「燒紙錢改捐款」台北市今中元普度「以功代金」捐12萬元

北市府上午與北市省城隍廟舉行中元普度祈安祭典，今年推動「以功代金」鼓勵民眾將購買紙錢的金額，捐款給需要幫助的社福團體，北...

美對等關稅蔣萬安秉持3不原則 串連美國19州政府促媒合商機

美國關稅持續談判，「北北基桃」四縣市曾為此召開交流平台，今天北市府串連美國19州政府，推出台美城市產業商機媒合會。北市長...

北市府串聯美19州 舉辦「台美城市產業商機媒合會」

因應美國關稅政策及全球供應鏈快速重組帶來的經貿環境挑戰與機會，台北市政府今日於台北晶華酒店舉辦「2025台美城市產業商機...

台鐵汐科站改善工程一波三折 廖先翔現勘 月台搭建臨時梯已見雛形

交通部鐵道局發包改善汐科火車站體，並增設中段出口，乘客苦等完工。立委廖先翔今天說，工程進度雖稍落後，但月台已在搭建臨時梯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。