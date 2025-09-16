北市府串聯美19州 舉辦「台美城市產業商機媒合會」

因應美國關稅政策及全球供應鏈快速重組帶來的經貿環境挑戰與機會，台北市政府今日於台北晶華酒店舉辦「2025台美城市產業商機媒合會」，市長蔣萬安到場主持，帶領廠商參觀攤位。

活動邀集美國各州政府辦事處協會(ASOA)、集結19個州政府駐台辦事處、4大產業協會及超過300家台美企業共同參與，打造全台首創的城市級國際商機平台。此外基隆市、 新北市、桃園市政府等城市代表亦到場支持，並邀請美國在台協會(AIT)商務組組長歐潔（Janée Pierre-Louis ）蒞臨致詞，美國商會及各大產業公協會共襄盛舉，現場共吸引近千位產官學代表齊聚，充分展現跨城市、跨產業的廣度與代表性，為台美產業合作注入新動能，創造嶄新契機。