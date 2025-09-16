北市府串聯美19州 舉辦「台美城市產業商機媒合會」
因應美國關稅政策及全球供應鏈快速重組帶來的經貿環境挑戰與機會，台北市政府今日於台北晶華酒店舉辦「2025台美城市產業商機媒合會」，市長蔣萬安到場主持，帶領廠商參觀攤位。
活動邀集美國各州政府辦事處協會(ASOA)、集結19個州政府駐台辦事處、4大產業協會及超過300家台美企業共同參與，打造全台首創的城市級國際商機平台。此外基隆市、 新北市、桃園市政府等城市代表亦到場支持，並邀請美國在台協會(AIT)商務組組長歐潔（Janée Pierre-Louis ）蒞臨致詞，美國商會及各大產業公協會共襄盛舉，現場共吸引近千位產官學代表齊聚，充分展現跨城市、跨產業的廣度與代表性，為台美產業合作注入新動能，創造嶄新契機。
台北市長蔣萬安蔣指出，美國為台灣重要的出口市場，若對美貿易量趨緩，將對整體經濟動能造成連鎖影響。台北市作為全台外貿產業核心城市，擁有超過八萬家進出口相關企業，市府不僅提供協助，更思考「還能為產業做更多」。面對瞬息萬變的國際市場，市府責無旁貸率先搭建平台，讓企業能在地接軌國際，降低拓展海外市場的時間與成本。
