台鐵汐科站改善工程一波三折 廖先翔現勘 月台搭建臨時梯已見雛形

交通部鐵道局發包改善汐科火車站體，並增設中段出口，乘客苦等完工。立委廖先翔今天說，工程進度雖稍落後，但月台已在搭建臨時梯，後續再加寬月台原樓梯並增設出口，整體工程完成後，將以更舒適的旅運空間服務乘客。

2007年底啟用的台鐵汐科站站體狹長，原始設計為簡易通勤車站，但因車站旁商辦及住宅大樓林立，旅客量快速成長，成為台鐵運量排名第15的「大站」，尖峰時段每小時4500人次進出，乘客抱怨月台擁擠，只能從南北兩端進出也不方便。

鐵道局先前發包汐科站增設出口暨站體改善工程，2023年11月15日開工，後因廠商無法履約，2024年9月11日終止契約。鐵道局同年12月18日辦理評值驗收，並接續工程招標作業，新標案在今年1月8日決標，3月7日開工，預估明年10月27日竣工啟用。

廖先翔昨邀鐵道局、台鐵人員前往汐科站，勘查月台中段出口工程進度。廖說，工程實際進度雖比預期慢一點，但已逐漸步入正軌。第1、2月台的4個樓梯，因要封閉施工加寬及增設出口，所以要先搭建臨時梯。第1道臨時梯已見雛形，預計9月底完成。

廖先翔聽取鐵道局說明工程內容，增設月台臨時樓梯施工中，後續再改善原有樓梯淨寬、調整穿堂層動線及排水工程、更新電梯。站內指標系統也會更新，提供更實用的標誌和轉乘資訊。