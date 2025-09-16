快訊

興達電廠火災後…中火天然氣機組停工 盧秀燕爆：中央要求復工

全新蘋果iOS 26好心動？升級恐降低iPhone電池續航 原因曝光

小鬼黃鴻升離世五年！KID、坤達齊發文悼念惹粉絲淚崩

聽新聞
0:00 / 0:00

事故降14％有感 新北今年拚設230處行人早開、專用時相

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市今年要完成230處行人早開、專用時相。圖為三重區重新路一段與文化南路口行人保護時相。圖／新北市交通局提供
新北市今年要完成230處行人早開、專用時相。圖為三重區重新路一段與文化南路口行人保護時相。圖／新北市交通局提供

為擺脫「行人地獄」標籤，各縣市政府推動行人早開或行人專用時相。新北市府今年目標將新增行人早開200處、行人專用30處，新北交通局專門委員林昭賢今天在新北道安會報指出，年底會將目標完成，目前全市已累計已達1027處，改善後的路口事故經統計平均下降14％。

新北市交通大隊統計，新北市今年1到7月行人事故死傷人數2028人，與2023年的1564人、2022年的1587人相比，有大幅度成長，行人安全刻不容緩。

新北市交通局指出，行人專用時相通常在十字路口設置的行人穿越號誌系統，行人綠燈與行車綠燈會分開亮行，各方向的行人綠燈集中在同一時間；行人優先時相則是同方向的人、車燈號轉綠燈時，行人的綠燈號誌會提早約5至10秒開啟，當行人走到路中間時，才換車行綠燈起步，這可以增加行人能見度，提高駕駛人禮讓行人的可能性。

新北市交通局指出，依照交通部公布全國目標，新北市規劃新增行人早開200處、行人專用30處，截至今年8月底，已新增行人早開80處、行人專用27處，全市現況已累計達1027處。

行人專用與行人早開時相，主要針對大眾運輸場站、公園、醫院、學校周邊路口，以及行人多事故路口優先評估。

新北市今年1到8月完成80處行人早開，今年只剩4個月，距離目標還有120處要完成，林昭賢指出，今年初主要還有其他包括捷運、校園周邊專案，今年下半年會全力完成目標值。

交通局統計，其他已經完成行人早開與行人專用時相路段，以新莊中央路與中平路口、板橋合安路與大觀路口為例，實施前後同期相比，事故下降14％左右，讓民眾相當有感。

行人地獄

延伸閱讀

賭債糾紛談判爆流血衝突 新北欠債男撂人上門談判反遭打趴

城市沙雕展在八里 看展順遊2座充滿童趣與知名IP公園

歲時祭儀搬進新北鶯歌圖書分館 邀共學原民文化

全國漁民節新北淡水登場 總統與市長表揚優秀漁民

相關新聞

2025台北漢風盆景展看得到百年老樹 10月9日士林官邸亮相

中秋雙十連假，士林官邸公園舉行2025台北漢風盆景展，從10月9日至10月12日止。北市工務局指出，這次展覽網羅全國名家...

美對等關稅蔣萬安秉持3不原則 串連美國19州政府促媒合商機

美國關稅持續談判，「北北基桃」四縣市曾為此召開交流平台，今天北市府串連美國19州政府，推出台美城市產業商機媒合會。北市長...

北市府串聯美19州 舉辦「台美城市產業商機媒合會」

因應美國關稅政策及全球供應鏈快速重組帶來的經貿環境挑戰與機會，台北市政府今日於台北晶華酒店舉辦「2025台美城市產業商機...

台鐵汐科站改善工程一波三折 廖先翔現勘 月台搭建臨時梯已見雛形

交通部鐵道局發包改善汐科火車站體，並增設中段出口，乘客苦等完工。立委廖先翔今天說，工程進度雖稍落後，但月台已在搭建臨時梯...

事故降14％有感 新北今年拚設230處行人早開、專用時相

為擺脫「行人地獄」標籤，各縣市政府推動行人早開或行人專用時相。新北市府今年目標將新增行人早開200處、行人專用30處，新...

貢寮和美、龍崗里簡易自來水完工 31戶擺脫取水困境

新北市貢寮區部分偏遠地區長年沒有自來水，居民只能接用山泉水或溪水，遇大雨就泥沙淤積、枯水期更早面臨缺水。新北市水利局今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。