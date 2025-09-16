事故降14％有感 新北今年拚設230處行人早開、專用時相

為擺脫「行人地獄」標籤，各縣市政府推動行人早開或行人專用時相。新北市府今年目標將新增行人早開200處、行人專用30處，新北交通局專門委員林昭賢今天在新北道安會報指出，年底會將目標完成，目前全市已累計已達1027處，改善後的路口事故經統計平均下降14％。

新北市交通大隊統計，新北市今年1到7月行人事故死傷人數2028人，與2023年的1564人、2022年的1587人相比，有大幅度成長，行人安全刻不容緩。

新北市交通局指出，行人專用時相通常在十字路口設置的行人穿越號誌系統，行人綠燈與行車綠燈會分開亮行，各方向的行人綠燈集中在同一時間；行人優先時相則是同方向的人、車燈號轉綠燈時，行人的綠燈號誌會提早約5至10秒開啟，當行人走到路中間時，才換車行綠燈起步，這可以增加行人能見度，提高駕駛人禮讓行人的可能性。

新北市交通局指出，依照交通部公布全國目標，新北市規劃新增行人早開200處、行人專用30處，截至今年8月底，已新增行人早開80處、行人專用27處，全市現況已累計達1027處。

行人專用與行人早開時相，主要針對大眾運輸場站、公園、醫院、學校周邊路口，以及行人多事故路口優先評估。

新北市今年1到8月完成80處行人早開，今年只剩4個月，距離目標還有120處要完成，林昭賢指出，今年初主要還有其他包括捷運、校園周邊專案，今年下半年會全力完成目標值。

交通局統計，其他已經完成行人早開與行人專用時相路段，以新莊中央路與中平路口、板橋合安路與大觀路口為例，實施前後同期相比，事故下降14％左右，讓民眾相當有感。