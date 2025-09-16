聽新聞
貢寮和美、龍崗里簡易自來水完工 31戶擺脫取水困境
新北市貢寮區部分偏遠地區長年沒有自來水，居民只能接用山泉水或溪水，遇大雨就泥沙淤積、枯水期更早面臨缺水。新北市水利局今年補助區公所636萬元，在和美里及龍崗里興建簡易自來水設施，昨日宣布完工啟用，共31戶居民受惠，終於能安心打開水龍頭用水，生活品質大幅提升。
水利局長宋德仁表示，這次工程在當地完成2處取水堰，鋪設3223公尺的2吋HDPE管線，並增設5座5噸及3座3噸的蓄水塔，從水源頭一路延伸到蓄水塔，形成穩定的供水系統。過去居民因仰賴山泉水，常因天候變化受影響，現在自來水系統啟用後，將能徹底改善用水不便。
和美里長吳金發指出，工程推動過程並不容易，除了要先找到地主協調取得設備用地，施工時也得克服不少挑戰，像是在高草叢中開路鋪管，甚至遇上虎頭蜂窩，但在各方努力下順利完工。他代表里民感謝水利局經費補助，「讓我們終於不用再提心吊膽煮水過日子」。
宋德仁補充，今年除貢寮外，平溪、雙溪、坪林、石碇、新店、烏來、石門等地共20件簡易自來水工程也在進行中。由於新北幅員遼闊，城鄉差距明顯，部分山區遲遲無法接上自來水，市府每年固定編列約5000萬元推動管線普及與簡易自來水建設，希望不論市區或山村，居民都能享有穩定、安全的用水。
