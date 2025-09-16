2025台北漢風盆景展看得到百年老樹 10月9日士林官邸亮相

中秋雙十連假，士林官邸公園舉行2025台北漢風盆景展，從10月9日至10月12日止。北市工務局指出，這次展覽網羅全國名家精選之珍稀盆景，包括數十年至百年以上的老樹，和造型獨具的作品，展現東方園藝美學的極致韻味，更結合藝術、知識與園藝。

工務局指出，展出期間北市公園處特別推出6場「綠色教室」，邀請多位專業講師開設盆景DIY、松樹照護、盆栽美學、創意示範與基礎管理等多元課程，期望將園藝知識生活化，讓市民從中獲得藝術啟發與身心療癒。民眾可隨時關注「台北市盆景協會粉絲團」及「士林官邸旅客粉絲團」。

公園處園藝所主任吳旻靜表示，今年的「綠色教室」課程結合理論與實作，不僅傳授專業技巧，也讓民眾透過動手操作、與講師面對面交流，在創作中感受專注與療癒，發現屬於自己的「方寸天地」。

公園處表示，講師陣容星光熠熠，包括台北市盆景協會講師張詩佩、協會榮譽理事長邱宏治、園藝福祉推廣協會講師林芸萍，以及多位技術顧問與評審專家，內容深入淺出、實用豐富。無論是初學者還是愛好者，都能在互動教學中學會修枝、澆水、養護技巧，同時領略植物背後的自然哲學與生活美感，讓園藝知識真正走進日常。