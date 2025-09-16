賴總統：淡江大橋將成台灣新地標 中央持續支持新北重大建設

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴總統16日出席淡江大橋合龍典禮，他指出，淡江大橋是國家的重大交通建設，有肩負起許許多多交通功能，好比說這座大橋明年通車可以減少關渡大橋30%流量，也可以分擔台二線，特別是竹圍這段17%的交通負載量。

賴總統致詞時提到，當然淡江大橋是國家的重大交通建設，有肩負起許許多多交通功能，好比說這座大橋明年通車可以減少關渡大橋30%流量，也可以分擔台二線，特別是竹圍這段17%的交通負載量，這座大橋主要連接淡水與八里，經過八里到林口，未來我們淡水要到雙北的市中心都很容易，如果未來跟西濱快速道路連接，很容易就到桃園機場。換句話說這座淡江大橋在交通上面的功能，不管是在地交通功能或是連結國境，都有非常重要性。

賴總統說，橋塔是3D曲面橋塔，當初有七次流標又不好做，他的板模來自德國原料，由來自日本技師所處理的。現在日本技師的師傅就是負責高屏溪台灣第一座斜張橋，高屏溪的斜張橋是亞洲第一座最長的斜張橋，現在淡江大橋成立之後，高屏溪的台灣第一已經被淡江大橋所取代，而且淡江大橋已經成為全世界最壯觀的斜張大橋，非常不容易。

賴總統說，過程當中，七次流標之後，有人說把橋塔3D曲面改成平面的，卓榮泰院長（時任行政院秘書長）去協調的時候認為不宜，陳彥伯公路總局長認為不宜，我也認為不宜，這開玩笑，世界級建築大師的設計台灣人沒有辦法按圖蓋起來，這是我們漏氣，所以我們一定要堅持。

賴總統表示，未來旅客返國時，首先映入眼簾的將是淡江大橋，這座橋不僅是交通建設，更將成為台灣在國際上的新地標。他強調，希望國人透過這座橋，能夠深刻感受到台灣的國家願景。

賴總統指出，即使過去政治局勢多有分歧，台灣仍完成台北 101 與高鐵等重大建設，如今淡江大橋同樣在跨黨派支持下推動，自己身為新北子弟，在任行政院長時核定計畫，由蔡英文總統主持動土，明年則將以總統身份參加通車典禮，意義非凡。

他並強調，中央施政不分黨派，會依據地方發展與國家建設需求給予支持。以新北淡水地區為例，中央推動的重大建設至少有三項，包括淡江大橋、淡北道路與淡海輕軌，總經費超過 300 億元。針對市長侯友宜提出的後續工程需求，賴總統也公開承諾，中央會持續協助，與地方共同推進建設。

賴總統同時提醒，財政劃分法修法後，中央財政能力將不如以往，地方財政相對寬裕，因此未來地方政府須承擔更多責任。他呼籲朝野理性討論，讓財劃法在兼顧中央照顧地方能力與地方均衡發展之間找到平衡，確保國家長治久安。

