美成這樣！大佳河濱公園18萬盆、占地5千平方公尺金黃向日葵噴發中

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市大佳河濱公園向日葵，目前盛開中，約18萬株的向日葵花，形成花海。圖／北市水利處提供
台北市大佳河濱公園向日葵，目前盛開中，約18萬株的向日葵花，形成花海。圖／北市水利處提供

北市大佳河濱公園向日葵，目前盛開中，約18萬株的向日葵花，形成花海，賞花期預估至9月底，站在河濱公園裡放眼去，一片金黃燦爛的美景，已成打卡拍美照必去的景點。

北市水利處表示，大佳河濱花海區域總面積約9335平方公尺，共分近噴泉的左區，和靠南瓜側右區共兩區，除了18萬株的向日葵外，還包含白及粉紫色百日草和黃波斯菊。光是向日葵花海占地就達到5210平方公尺，坪數約為1576坪，約12個籃球場的面積，包含莫內(橙花黑心)跟光陽(橙花黃心)兩個品種的向日葵。

其中，目前已盛開的是右區(靠南瓜側)的莫內品種向日葵，賞花期為現在至9月底，隨手拍都能瞬間拍出美照。另外，位於左區(靠噴泉側)的光陽品種向日葵(橙花黃心)、粉紫和純白百日草以及黃波斯菊目前都未到盛花期，最佳賞花期預估落在9月底至10月上旬。

水利處河管科表示，這次花海主題為「穿梭花海，航向幸福」，因此在一片黃澄澄向日葵汪洋中，設有「船型眺望台」，讓市民朋友登高眺望這片燦爛景緻，感受被花包圍的喜悅。賞花步道採用放射狀與流線設計，讓大家可以從不同方向近距離賞花，還設有七彩風車裝置物。

大佳河濱花海區擁有寬廣地貌，廣闊的綠地映襯基隆河畔的遼闊天際，蜿蜒的河岸線與花海相互輝映，已吸引許多民眾駐足欣賞。在夕陽餘暉下，金黃色的向日葵花海與大直橋遙相呼應，是每年必看必拍的絕美景致!

花海步道兩側繁花盛開，民眾可輕鬆散步於花間，感受城市中難得的綠意與靜謐。花海中不同的花兒將陸續綻放至10月上旬，北市水利處提醒，賞花就要在花兒最美的時候，歡迎市民與遊客把握時間，來感受這北市河濱限定的美好和感動。

花況資訊：臉書【戀戀水綠 臺北水利】

台北市河濱賞花地圖

GOOGLE地圖搜尋「花博大佳河濱公園區」 (PLUS CODE：3GFP+WV中山區 台北市)

交通建議：

1.公車：

搭乘市民小巴9，至「八號水門」站下車即為大佳河濱公園，往「希望噴泉」或「圓山大飯店」方向步行約5分鐘即見大佳河濱花海。

2.捷運：

淡水線圓山站出站，以Youbike或自行車穿越花博公園圓山園區，於中山北路三段左轉直行到底，右轉跨越中山二橋牽引道，進入大佳河濱公園，往上游沿自行車道直行約1.6公里，可見大佳河濱花海。

3.自行車

(1) 自行車租借站：大佳站

(2) Youbike 2.0：民族玉門街口站、捷運圓山站(1號出口)、臺北市立美術館站、民族林森路口站、林安泰古厝站、大佳社區公園站、濱江街199巷口站

4.自行開車：

1.google導航設定「花博大佳河濱公園區」

2.自基隆河八號水門(濱江疏散門)、九號水門(大佳疏散門)或十號水門(林安泰疏散門)進入大佳河濱公園，沿線均有停車場可供利用。

台北市大佳河濱公園向日葵，目前盛開中，約18萬株的向日葵花，形成花海。圖／北市水利處提供
台北市大佳河濱公園向日葵，目前盛開中，約18萬株的向日葵花，形成花海。圖／北市水利處提供
台北市大佳河濱公園向日葵，目前盛開中，約18萬株的向日葵花，形成花海。圖／北市水利處提供
台北市大佳河濱公園向日葵，目前盛開中，約18萬株的向日葵花，形成花海。圖／北市水利處提供
台北市大佳河濱公園向日葵，目前盛開中，約18萬株的向日葵花，形成花海。圖／北市水利處提供
台北市大佳河濱公園向日葵，目前盛開中，約18萬株的向日葵花，形成花海。圖／北市水利處提供

