黃瀞瑩開箱這處社宅可見台北101煙火 網友：怎麼可以不感謝柯文哲

北市府推動社宅不遺餘力，民眾黨北市議員黃瀞瑩分享與網紅開箱廣慈社宅，住戶在家就能欣賞台北101煙火，她直言眼前所見的一切，是前市長柯文哲8年任內對居住正義堅持不懈的具體展現，有網友直呼 怎麼可以不感謝柯文哲？

黃瀞瑩昨在臉書分享廣慈社宅的視野，「你能想像，這裡是社會住宅嗎？」位在信義區、佔地6.4公頃的「廣慈社會住宅」，這裡不只是一般的居住空間，更是實踐生活的園地。

她與網紅「2Chill」開箱影片中，可見社宅1房至3房的不同房型，甚至設有超大陽台，住戶在家就能欣賞到台北101煙火和高樓景緻。

廣慈園區社宅坐落在信義區大仁里，全區規畫包含信義區行政中心、圖書館、派出所、捷運站、信義親子館、身心障礙服務機構、養護照顧機構、社福服務中心，以及超過1500戶的社宅。

黃瀞瑩表示，孩子在托嬰中心哭鬧，家人在門診中心看病，婦女在培力中心成長，長輩們則是在日照中心共享快樂。每位入住者，都在以自己的步調，豐富在台北市生活的熱情與溫情。

她說，回頭看，從社宅的討論、規劃，到動工與入住，每一步都是艱難但踏實的過程。眼前所見的一切，是柯文哲市長8年任內，對居住正義堅持不懈的具體展現。

黃瀞瑩認為，幸福不是瞬間抵達的終點，必須得靠慢慢累積、用心經營的日常。 「過去，柯P選擇這條艱難卻正確的道路；今天，我依然在議會努力監督社會住宅議題，踏上這條承載責任的路線。」期盼居住正義不只是口號，而是每位市民都能真實感受的幸福日常。