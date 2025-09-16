快訊

苗博雅反對拆圓環填平地下道遭網友洗版 怒批造謠「帶風向要有限度」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市拍板拆除公館圓環並填平公車專用地下道，昨天交通路況大致順暢，曾反對填平地下道社民黨議員苗博雅更遭網友洗版，深夜怒嗆帶風向要有限度。記者邱書昱／攝影
北市拍板拆除公館圓環並填平公車專用地下道，昨天交通路況大致順暢，曾反對填平地下道社民黨議員苗博雅更遭網友洗版，今凌晨在臉書發文反嗆「匿名網軍假資訊造謠真的該被唾棄」，現階段應該監督未來標線號誌規畫，不是消滅不同聲音，批評國民黨帶風向也該有限度。

不過下方仍有網友質疑，「在扯東扯西好像就是單純不滿意人家沒有採納你的意見」、「越苗越黑」、「為什麼不帶支持者一起平安回家」、「很多人只想相信自己想要的結果」、「為了亂而亂打臉打的好腫」。

苗博雅表示，政見可以辯論，但網軍帶風向也要有個限度，「把施工期間的通車狀況吹捧到比平常更順暢，那就過頭了。」之前市府拒絕保留地下道的理由，就是交通黑暗期，照國民黨的說法交通黑暗期不會發生，當初拒絕保留地下道理由就是藉口。

苗博雅說，回歸交通做法真正保持羅斯福路南北向施工期間不壅塞的原因就是三個，「增加大量交管人力」、「增加綠燈秒數，福和橋與基隆路的紅燈秒數增加」、「將車流移轉到替代道路，例如辛亥路、永福橋」現在填平地下道拆圓環已成定局，應開始監督未來標線號誌規畫，消除正交路口的死亡對撞事故風險，這才是負責任的做法。

