城市沙雕展在八里 看展順遊2座充滿童趣與知名IP公園

新北淡江大橋今天辦合龍儀式，將連結淡水、八里兩端，淡水、八里成為近期的關鍵字，近期湧入不少遊客要見證這歷史性一刻。

新北景觀處說，暑假雖已結束，仍有不少有趣活動在新北八里展開，2處富有Q版大鯨魚與日本知名動漫IP的公園，讓大小朋友們都能盡興暢遊，包含全台第一座以鯨魚為地景的無障礙公園商港公園，及周邊景點豐富又能觀賞河海風光美景的左岸公園。

新北景觀處表示，「商港公園」最大的亮點在於鯨魚造型的共融式溜滑梯，鯨魚巨大身軀的左右兩側設有通往滑梯頂端的入口，分別為攀爬梯及無障礙坡道設計，為不同需求的孩子們打造友善共融的遊玩環境，鯨魚尾巴處變成更具有挑戰性的攀岩牆及攀爬繩，提供孩子不同的感官刺激。

如經過重新整修過的商港公園，擁有如湛藍海洋般的安全鋪面、更新版本的超卡哇伊鯨魚溜滑梯以及包含鞦韆、蹺蹺板在內的各式遊具，煥然一新的商港公園就是要讓每個人都能大膽Fun心玩。除此之外，商港公園也是「防災公園」，於災害（土石流及地震）發生時，提供緊急避難及臨時收容。

另外，「左岸公園」近年已成為市民休閒遊憩的熱門景點之一。每逢假日，總吸引眾多人潮前來欣賞美麗的海岸風光。不僅可以漫步於渡船頭老街，品嚐各式平價美食，也能選擇在景觀餐廳中稍作歇息，細細品味精緻餐點，悠閒欣賞八里的迷人景致。

今年城市沙雕展即日起至10月12日在左岸公園舉行，與國際知名數碼寶貝IP合作，打造22座主題沙雕，活動結合白天的沙雕藝術與夜間光雕裝置，提供不同時段的觀展體驗。不妨安排一日行程，一次暢遊兩座公園，讓美好從白天延續到夜晚。