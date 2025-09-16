快訊

歷史性的一刻！ 淡江大橋今合龍進入最後完工階段

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
淡江大橋最後一個鋼構節塊，編號「26B鋼橋節塊」，昨天拖運到淡江大橋下進行吊掛作業，今天進行合龍儀式。記者邱德祥／攝影
淡江大橋最後一個鋼構節塊，編號「26B鋼橋節塊」，昨天拖運到淡江大橋下進行吊掛作業，今天進行合龍儀式。記者邱德祥／攝影

淡江大橋今天辦合龍儀式，新北市長侯友宜與賴清德總統共同見證此工程重要里程碑。新北工務局說，合龍代表大橋進入最後完工階段，通車後能紓解關渡橋車流壅塞困境，提升淡水、八里與北海岸整體交通效能。通車，連接新北淡水及八里兩地，地方期待交通建設利多，能帶進觀光財。

淡江大橋最後一個鋼構節塊，編號「26B鋼橋節塊」，昨天拖運到淡江大橋下進行吊掛作業，今天進行合龍儀式，距通車日仍有近8個月時間，後續還有多項工程要推進，包含橋面鋪面、安裝景觀燈柱，接著還要裝設橋面護欄、隔音牆與防風柵。斜索也需重新施拉與檢核，並拆除塔吊，最後是橋梁載重試驗，工程單位強調，一切要按部就班，每個環節都要到位，才能確保整座橋結構安全。

淡江大橋外型獨特，施工難度高，2017年至2018年間歷經7次流標，一度有人建議更改設計方案，時任公路總局局長陳彥伯堅持原設計，後來調整經費和工期。施工期間遇疫情、缺工、原物料上漲、烏俄戰爭等挑戰，整體計畫經費從最初154.3億元，一路增至230.38億元。

淡江大橋最後一個鋼構節塊，編號「26B鋼橋節塊」，昨天拖運到淡江大橋下進行吊掛作業，今天進行合龍儀式。記者邱德祥／攝影
淡江大橋最後一個鋼構節塊，編號「26B鋼橋節塊」，昨天拖運到淡江大橋下進行吊掛作業，今天進行合龍儀式。記者邱德祥／攝影

