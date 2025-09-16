快訊

高嘉瑜表態選2026 他分析1原因立委難 選議員綠恐掉1席

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨前立委高嘉瑜。本報資料照片

距2026還有一年多，藍白合議題持續熱議，民進黨2026布局也正緊鑼密鼓進行中。前立委高嘉瑜昨主持節目被網友問「2026要選嗎？」高嘉瑜當場回應「原則上應該是會選。」「但是要選什麼？大家拭目以待。」

對於高嘉瑜下一步選什麼？網紅Cheap分析，高嘉瑜沒那麼笨，選台北市長不可能上，但選議員是躺著上，所以她2026應該會回鍋議員，但吸票效果太強，加上吳欣岱也會選，民進黨可能會多掉一席。至於2028，「李彥秀吃了無敵星，高嘉瑜又走回死忠路線，要回去選立委是很難了。」

Cheap分析，高嘉瑜過去為何被認為「綠皮白骨」？很多深綠很賭爛高嘉瑜覺得她是綠皮白骨，跟柯文哲眉來眼去，然後愛講些陰陽怪氣的話，如預言民進黨2022「北北基桃竹」全掛，一屍五命，還真的預言成功，讓綠粉氣到跳腳，在黨內跟王世堅、林淑芬一樣，常常唱反調。

Cheap說，差別在於王世堅、林淑芬都在綠營優勢選區，他們選得上，堅哥還是民進黨房東，黨中央不敢動他們，但高嘉瑜在港湖，是傳統藍營票倉，民進黨在這裡長期劣勢，高嘉瑜走極端、死忠路線不可能當選。

他說，所以高嘉瑜只能玩「中間選民策略」，再靠個人魅力，吸了不少淺藍、淺白票，她才能讓在2020單挑擊敗李彥秀要不然你以為李彥秀是細漢嗎？ 李家是南港王，經營南港三個世代，中研院的一塊地，還是她們家捐的，要不是高嘉瑜，民進黨不可能打下港湖

Cheap認為，高嘉瑜很會經營基層，如果讓她繼續玩，港湖還真的可能轉綠，可惜深綠粉不懂高用心良苦，每天罵高是背骨，現在高嘉瑜吃了黨的鐵拳，不敢繼續陰陽怪氣了，在政論節目上極力幫黨護航（雖然深綠的覺得他是在高級酸 ）。

