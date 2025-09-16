快訊

李四川迎娶的黑天鵝盧秀燕稱嫁得好 竟2度逃家原因曝

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
李四川今年4月在臉書貼出黑天鵝在台北定居一周適應現況。引用自李四川臉書
李四川今年4月在臉書貼出黑天鵝在台北定居一周適應現況。引用自李四川臉書

北市副市長李四川今年4月代表市長蔣萬安到台中「娶親」，迎來台中市長盧秀燕贈予的一公一母黑天鵝小碧、小湖，盧也留言稱「小碧小湖嫁得真好。」不過議員何孟樺接獲陳情發現，小碧、小湖數次逃家，質疑圈養環境監控不足，要求改善。

北市公園處回應，已完成圈養範圍圍網設置，並依評估結果考慮增設監視器。至於遮陽設施，將改以設計休憩小屋取代傳統遮陽棚，讓黑天鵝能休息或躲避危險。

至於逃脫原因，公園處說，6月因湖岸工程導致水位降低，黑天鵝游出圍網，隨後送回；7月則疑似躲入箱涵，雖一度失蹤，最後仍自行回到圈養範圍。公園處強調，後續將持續檢討設施，確保黑天鵝安全。

何孟樺近期接獲陳情，表示今年4月李四川代表蔣萬安至台中「娶親」的黑天鵝小碧小湖，曾數次逃脫，公園處動員大量人力尋找。經查2隻黑天鵝於6月18日、7月10日兩度脫逃，6月18日逃脫的黑天鵝順利尋回，7月10日逃脫的搜尋未果，直至12日個體自行現身才落幕。

何說，雖這2次逃脫事件並未造成個體走失或死亡，但也暴露圈養環境監控不足，雖李四川對外稱「有南瓜哥哥接續西瓜姊姊照顧小碧與小湖」，但公園處巡查紀錄，所謂「南瓜哥哥」僅是委託維護管理服務案廠商編列的1名人力，並無相關水禽養殖或獸醫專業。

何認為，公園處雖無專業養殖人力，但仍在5月13日邀集動保處、動物園提供照養建議，並於7月15日安排台大獸醫團隊剪羽及健康檢查。但動物園、台大獸醫所提出的多項建議，公園處卻多項未採納。包括5月13日動物園建議紀錄食量，巡查紀錄表直至8月才有食畢或倒除的簡易紀錄，仍無法對食量有準確紀錄；也建議設置浮台作為餵食與秤重點，台大獸醫健康檢查報告也建議定期測重，但紀錄表仍無體重紀錄。

根據台大獸醫健康檢查報告顯示，兩隻黑天鵝血液的鈣含量偏高，推測應與攝取高蛋白的雞飼料有關，並考慮脫水問題，建議改以天鵝專門商業飼料輔以一半深色切碎葉菜類以補充水分。不過公園處仍奉行每日餵食2次，每次600公克乾飼料，下雨才加給空心菜300公克，沒下雨1周給2天空心菜的給食方針。

至於原台中秋紅谷圈養環境設有休憩小屋，議員團隊實際勘查也發現，夏日高溫，黑天鵝多半躲於九曲橋下遮陽，不願於湖中漫遊。何建議，並盡速落成碧湖公園休憩小屋及其他硬體工程、並研議在黑天鵝等水禽圈養區增設監視器等。

公園處表示，已完成圈養範圍圍網設置，並將依評估結果考慮增設監視器。至於遮陽設施，將改以設計休憩小屋取代傳統遮陽棚，讓黑天鵝能休息或躲避危險。

議員何孟樺接獲陳情發現，小碧、小湖數次逃家，質疑圈養環境監控不足，要求改善。圖／何孟樺辦公室提供
台中市長盧秀燕（左）把成功孵化的黑天鵝贈送給台北市政府，由北市府副市長李四川代表接受。圖／台中市政府提供
議員何孟樺接獲陳情發現，小碧、小湖數次逃家，質疑圈養環境監控不足，要求改善。圖／何孟樺辦公室提供
