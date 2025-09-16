聽新聞
新北捷運員工子女幼兒園啟用 安環捷運分隊同步進駐南機廠

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北捷運員工子女非營利幼兒園的空間寬敞明亮。記者張策／攝影
新北捷運員工子女非營利幼兒園的空間寬敞明亮。記者張策／攝影

新北市捷運公司成立員工子女非營利幼兒園，交通警察安環捷運分隊進駐南機廠也在昨天同步啟用，市長侯友宜預告，三鶯、土樹、汐東與五泰分隊將陸續成立，全面強化捷運治安防線。

環狀線南機廠廠區辦公空間整修後，一部分作為非營利幼兒園，另一半成為安環捷運分隊新駐點。新北捷運公司表示，此次規畫不僅強化內部員工托育支持，也提升捷運沿線即時應變與治安維護能量。

侯友宜形容，幼兒園與分隊共同啟用，是「一層樓、兩個守護據點」，象徵新北捷運在幸福與安全兩個面向同步邁進。

侯也說，警力進駐機廠，不僅改善員警備勤條件，也能縮短出勤距離與時間，提升突發狀況即時應變能力，從營運安全走向民眾安心，是捷運發展過程不可或缺的一環。

另，新北捷運公司8月起對環狀線班距加密，尖峰時段從5分30秒縮短至4分50秒，離峰時段由10分鐘縮短至7分30秒，實施1個半月以來日均運量由5萬8526人微幅提升至5萬9750人，增幅約2%。不過安坑輕軌目前班距仍動輒超過10分鐘，引發沿線居民反映搭乘意願受影響，盼能比照環狀線調整班距。

新北捷表示，安坑輕軌尖峰班距約為8至10分鐘，離峰時段約為15分鐘，日均運量為5423人。本月起推出「安坑小資卡」優惠吸引搭乘，整體運量有提升趨勢，運量成長需要時間，班距是否調整仍需視實際使用狀況來評估。

新北市長侯友宜（中）昨出席「捷運員工子女非營利幼兒園暨交通警察安環捷運分隊進駐南機廠」啟用典禮。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（中）昨出席「捷運員工子女非營利幼兒園暨交通警察安環捷運分隊進駐南機廠」啟用典禮。記者張策／攝影
新北市長侯友宜參觀安環分隊的備勤室。記者張策／攝影
新北市長侯友宜參觀安環分隊的備勤室。記者張策／攝影

幼兒園 侯友宜 環狀線 新北捷運 安坑輕軌

