公館圓環工程首遇上班日 交通尚順暢

北市拆公館圓環、填平公車地下道施工如火如荼推進，昨天是開拆後首個上班日，因雙向各減一車道，交通考驗大。副市長李四川昨早7時尖峰時段坐鎮指揮，李觀察，市府祭出公車優先、增加員警、號誌管控等3措施奏效，消化車流效果有符合預期。

陳姓學生說，平時會從台電大樓搭公車轉乘到師大分部，因公館圓環動工，本來以為路上會滿塞，刻意提早出門，沒想到交通順暢，還提早到校。記者直擊尖峰時段車流秩序，捷運公館站及萬隆站間來回公車，約莫僅需等1個紅綠燈就能順利通過公館圓環。

社群平台有民眾反映，昨上午8時許，永福橋汽機車嚴重回堵，一度動彈不得，一路從新北永和塞到北市公館。北市交控中心表示，早上車流量較大，有搭配下橋的汀州路、思源街號誌調整，還有員警管制交通，在新北端透過CMS資訊牌面告知用路人車流動態。

公館圓環13日凌晨開始施作第一階段填平公車專用地下道工程，施工後第一個上班日，北市府嚴陣以待。李四川表示，從中永和來的車流狀況跟平常差不多；新店文山往市區車輛也約1個綠燈就可消化。北市府主要因應措施是公車先行號誌提早15秒開放通行，也增加員警交控。

交工處長張建華表示，昨天公車未減班、改道，整體在可控制範圍，其中福和橋停等車隊在北市端引道、羅斯福路停等車隊在123巷口南側，約5成公車不用停等紅燈便可通過。

配合拆公館圓環工程，北捷祭出搭乘優惠，北捷統計，昨上午6時至9時尖峰時段，萬隆站以南等7站運量約4萬6千人次，增約1100多人次，部分公車族、汽機車族改搭捷運。

議員苗博雅反對市府填平地下道，她說，昨天交通算順暢是因指揮人力超乎預期多、綠燈秒數延長成本轉移給其他路段。

議員王欣儀表示，配套措施相當重要，工程要進行近2個月，交維計畫要滾動調整。