聽新聞
0:00 / 0:00

公館圓環工程首遇上班日 交通尚順暢

聯合報／ 記者邱書昱洪子凱／台北報導
昨天上午近9時，台北市羅斯福路四段從公館端往師大分部方向的車流順暢。記者邱書昱／攝影
昨天上午近9時，台北市羅斯福路四段從公館端往師大分部方向的車流順暢。記者邱書昱／攝影

北市公館圓環、填平公車地下道施工如火如荼推進，昨天是開拆後首個上班日，因雙向各減一車道，交通考驗大。副市長李四川昨早7時尖峰時段坐鎮指揮，李觀察，市府祭出公車優先、增加員警、號誌管控等3措施奏效，消化車流效果有符合預期。

陳姓學生說，平時會從台電大樓搭公車轉乘到師大分部，因公館圓環動工，本來以為路上會滿塞，刻意提早出門，沒想到交通順暢，還提早到校。記者直擊尖峰時段車流秩序，捷運公館站及萬隆站間來回公車，約莫僅需等1個紅綠燈就能順利通過公館圓環。

社群平台有民眾反映，昨上午8時許，永福橋汽機車嚴重回堵，一度動彈不得，一路從新北永和塞到北市公館。北市交控中心表示，早上車流量較大，有搭配下橋的汀州路、思源街號誌調整，還有員警管制交通，在新北端透過CMS資訊牌面告知用路人車流動態。

公館圓環13日凌晨開始施作第一階段填平公車專用地下道工程，施工後第一個上班日，北市府嚴陣以待。李四川表示，從中永和來的車流狀況跟平常差不多；新店文山往市區車輛也約1個綠燈就可消化。北市府主要因應措施是公車先行號誌提早15秒開放通行，也增加員警交控。

交工處長張建華表示，昨天公車未減班、改道，整體在可控制範圍，其中福和橋停等車隊在北市端引道、羅斯福路停等車隊在123巷口南側，約5成公車不用停等紅燈便可通過。

配合拆公館圓環工程，北捷祭出搭乘優惠，北捷統計，昨上午6時至9時尖峰時段，萬隆站以南等7站運量約4萬6千人次，增約1100多人次，部分公車族、汽機車族改搭捷運。

議員苗博雅反對市府填平地下道，她說，昨天交通算順暢是因指揮人力超乎預期多、綠燈秒數延長成本轉移給其他路段。

議員王欣儀表示，配套措施相當重要，工程要進行近2個月，交維計畫要滾動調整。

車潮 北市 李四川 公館圓環

延伸閱讀

公館圓環拆除首日交通平穩　副市長李四川：車流如常、公車班次正常

直擊！公館圓環施工填平地下道首遇上班日 尖峰時段流量曝光

公館圓環65天工期將「大幅縮減」 李四川：應該可在1個月完成

若須承擔不排斥選新北 李四川貼神學家祈禱文似曝心境

相關新聞

北市動工填平公館地下道 永福橋下班塞車引關注

台北市公館圓環拆除及地下道填平工程動工後，今天是平日的第一天，下班時段北市用路人指塞車情況跟過往相當，但有網友指永福橋塞...

歲時祭儀搬進新北鶯歌圖書分館 邀共學原民文化

新北市立圖書館鶯歌分館將把原住民「歲時祭儀」搬到圖書館裡，16日起透過書展、部落走讀、手作體驗等方式，不僅讓都市的原民小...

淡江大橋今合龍 賴總統將見證

淡江大橋今天辦合龍儀式，賴清德總統出席見證這歷史性一刻。這座世界最長單塔不對稱斜張橋拚明年5月通車，連接新北淡水及八里兩...

公館圓環工程首遇上班日 交通尚順暢

北市拆公館圓環、填平公車地下道施工如火如荼推進，昨天是開拆後首個上班日，因雙向各減一車道，交通考驗大。副市長李四川昨早7...

新北捷運員工子女幼兒園啟用 安環捷運分隊同步進駐南機廠

新北市捷運公司成立員工子女非營利幼兒園，交通警察安環捷運分隊進駐南機廠也在昨天同步啟用，市長侯友宜預告，三鶯、土樹、汐東...

淡江大橋明將正式合龍 林佳龍細數推動過程：遠在歐洲仍想分享喜悅

淡江大橋將合龍。曾任交通部長的外交部長林佳龍今天說，這座曾被戲稱「選舉浮上來、選後沉下去」的橋梁，經多年努力終於走向完工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。