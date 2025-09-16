淡江大橋今合龍 賴總統將見證

聯合報／ 記者張策／新北報導
淡江大橋最後一個鋼構節塊，編號「26B鋼橋節塊」，拖運到淡江大橋下進行吊掛作業。雖未合龍，在夕陽餘暉映照下可以預見淡江大橋合龍後的美景。記者黃義書／攝影
淡江大橋今天辦合龍儀式，賴清德總統出席見證這歷史性一刻。這座世界最長單塔不對稱斜張橋拚明年5月通車，連接新北淡水及八里兩地，施工過程克服種種挑戰，包含疫情、原物料上漲、缺工等，工程人員形容「像是完成一場不可能任務」。地方期待交通建設利多，能帶進觀光財。

淡江大橋合龍儀式後，距通車日仍有近8個月時間，後續有多項工程要推進，包含橋面鋪面、安裝景觀燈柱，接著還要裝設橋面護欄、隔音牆與防風柵。斜索也需重新施拉與檢核，並拆除塔吊，最後是橋梁載重試驗，工程單位強調，一切要按部就班，每個環節都要到位，才能確保整座橋結構安全。

新北市長侯友宜今會出席合龍儀式，與賴清德等人共同見證此工程的重要里程碑。新北工務局說，合龍代表大橋進入最後完工階段，通車後能紓解關渡橋車流壅塞困境，提升淡水、八里與北海岸整體交通效能。

淡江大橋外型獨特，施工難度高，2017年至2018年間歷經7次流標，一度有人建議更改設計方案，時任公路總局局長陳彥伯堅持原設計，後來調整經費和工期。施工期間遇疫情、缺工、原物料上漲、烏俄戰爭等挑戰，整體計畫經費從最初154.3億元，一路增至230.38億元。

新北市議員陳偉杰說，跨越淡水河、橋長920公尺的淡江大橋合龍後，為淡水添新地標，未來施放跨年焰火是一大賣點，與101高樓焰火相輝映。

淡水區長陳怡君表示，在地旅宿業者普遍反映，希望通車期程能盡快明確，以便及早規畫遊程與配套措施，吸引外地旅客造訪。

