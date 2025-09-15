淡江大橋明將正式合龍 林佳龍細數推動過程：遠在歐洲仍想分享喜悅

淡江大橋將合龍。曾任交通部長的外交部長林佳龍今天說，這座曾被戲稱「選舉浮上來、選後沉下去」的橋梁，經多年努力終於走向完工，未來將有效舒緩交通壓力，讓在地美景與國際級建築美學相互輝映。

林佳龍在臉書指出，明天對新北市來說是一個值得紀念日子，因為淡江大橋正式合龍了。雖然他正在歐洲訪問無法親臨合龍祈福儀式，但心中與大家一樣滿懷喜悅。

林佳龍表示，淡江大橋是一座世界級的橋梁，是全球跨距最長的「單塔不對稱斜張橋」，主跨長達450公尺，主橋塔高達211公尺，設計更融入淡水夕陽景緻，讓在地美景與國際級建築美學相互輝映。

他回憶，記得在擔任交通部長期間，他多次走進工地，穿上工程背心、戴上安全帽，參與主橋塔奠基、鋼管圍堰合龍，以及首支基樁打設的祈福儀式，與所有辛勤工程人員一同見證這座橋「從河中長出來」的過程。

林佳龍說，在大家為擁有這座橋梁感到驕傲時，他也希望大家跟他一起，感謝最辛苦的工程團隊，他們在夏日烈陽下揮汗，全身曬得黝黑；冬季則要抵禦凜冽的東北季風，展現台灣最堅韌的性格，為台灣建設不世之功，是大家的驕傲。

林佳龍強調，當時他身為交通部長，了解民眾對早日通車的期盼，但他在每一次祈福上香時，總是默默祈求身旁的工程團隊們一切平安；而淡江大橋不只是鋼筋、水泥，也是工程團隊心血結晶，承載淡水民眾的夢想與期待。

林佳龍提及，未來淡水將能直通八里，並銜接台61線與台64線，再隨淡北道路與關渡新橋的逐步推進，淡水居民將享有完整快速公路網絡，有效舒緩淡水的交通壓力，想到他曾參與其中，並與大家一起努力奮鬥過，雖然目前他遠在歐洲，但仍想跟大家分享這份喜悅。