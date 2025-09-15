北市動工填平公館地下道 永福橋下班塞車引關注

快訊

中央社／ 台北15日電
公館圓環動工後，下班尖峰時段車流量明顯比白天多不少，一名等紅燈的男騎士說，下班的塞車情況跟平常差不多。中央社

台北市公館圓環拆除及地下道填平工程動工後，今天是平日的第一天，下班時段北市用路人指塞車情況跟過往相當，但有網友指永福橋塞爆。北市交工處說，明天會注意。

台北市公館路口連續7年為全市交通事故熱點第一名，交通局8月下旬宣布「羅斯福路與基隆路口交通安全改善工程」9月13日凌晨動工，先封填地下道（44天），再拆圓環（21天），改為正交路口，預計11月下旬完工，評估有減少6成事故的潛力。

今天白天清晨7時到上午9時上班尖峰時段，因為用路人對施工期間為交通黑暗期有預期心理，改道從永福橋進入台北市區者增多，公館圓環一帶因而未塞車。

根據台北市交通管制工程處監測，基隆路（福和橋）往東汽車停等長度為40公尺，反而較上週一（9月8日）減少450公尺；反之，永福橋車流比平常稍多。交工處說，白天上班尖峰時段，大致流暢，未塞車。

不過下班尖峰時段的下午4時到晚上8時，車流量明顯比白天多不少。記者採訪用路人，一名等紅燈的男騎士說，下班的塞車情況跟平常的壅塞情況差不多。

台北市交工處副處長黃惠如說，監測羅斯福路、基隆路交叉路口的壅塞情況，跟施工前下班時段相當。記者提問，既然下班時段車流量較多，會否跟白天尖峰時段做法一樣，今晚或明天公布監測數據。對此，黃惠如說，塞車情況沒有特別異常，沒有要再發布數據。

有民眾在社群PO文指出，市警局把主要警力放在福和橋，反而導致旁邊的永福橋車流「塞爆」，「公館圓環首日，市長調虎離山之計，成功！！」

新北市交通警察大隊說，觀察今天晚間福和橋車流量正常，永福橋車流稍多，可能是民眾因預期心理提前改道。新北市警察局永和分局說，觀察監視畫面，福和橋與永福橋車流大致順暢，未接獲交通壅塞或回堵通報，將持續派員在現場觀察應變。

黃惠如說，永福橋比福和橋窄，白天尖峰時段有將全數車道變成單向進入台北市，對於網友的評論，確實有可能汽車改道跑到永福橋去，明天會將福和橋、永福橋都納為疏導交通重點，例如使用號誌燈加強管理。

