歲時祭儀搬進新北鶯歌圖書分館 邀共學原民文化

新北市立圖書館鶯歌分館將把原住民「歲時祭儀」搬到圖書館裡，16日起透過書展、部落走讀、手作體驗等方式，不僅讓都市的原民小朋友能多接觸傳統文化，也邀民眾一同共讀共學。

新北市立圖書館今天發布新聞稿指出，歲時祭儀是原住民族每年重要的文化祭典，為了讓民眾更認識原住民傳統文化資產，新北市立圖書館鶯歌分館將「歲時祭儀」搬到圖書館裡，9月16日起至11月16日，透過主題書展、部落繪本講堂、聽故事學族語、部落走讀、部落手作學習體驗等方式，邀親子共學認識原民文化。

新北市立圖書館館長吳佳珊說，台灣16個原住民族各有不同的歲時祭儀，展現各族的文化展演、生活習慣與宗教信仰等多元面向，具重要意義。從小生長在都市的原住民小朋友較少有接觸傳統文化的環境，鶯歌分館特別推出「閱讀歲時祭儀」活動，透過閱讀方式，帶孩子認識原住民的圖書、作家，也鼓勵原住民與非原住民的小朋友一起共讀共學，讓原住民文化持續傳承。

除了閱讀之外，鶯歌分館也推出文化講堂、手作坊等多元活動，包括9月20日邀排灣族繪本作家Kalesekes分享作品「我的名字」；9月21日透過美食文化分享，認識魯凱族最重要的歲時祭儀「小米祭」；10月12日還會手作植物香氛吊飾或精油小物，認識原民植物文化與生活智慧。