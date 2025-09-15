快訊

淡江大橋合龍在即 地方期待觀光效益

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
淡江大橋進入合龍最後階段，地方對觀光效益充滿期待。本報資料照
淡江大橋進入合龍最後階段，預計明年5月正式通車，地方已對觀光效益充滿期待。隨著橋體最後一塊閉合節塊將在近日吊裝完成，淡水、八里兩岸人潮明顯增加，海關碼頭、八里左岸更成為拍攝夕照的熱門地點。地方產業界與公部門均看好交通建設帶來的新契機，積極規畫迎接觀光熱潮。

淡水區長陳怡君表示，目前在地旅宿業者普遍反映，希望通車期程能夠盡快明確，以便及早規畫遊程與配套措施，吸引外地旅客造訪。她強調，區公所將全力配合市府政策推動，並會在第一時間將相關資訊傳達給地方產業，協助業者掌握契機，共同帶動淡水觀光發展。

滬尾藝文休閒園區總經理紀維綺則指出，淡江大橋通車後，淡水不僅人流可望顯著提升，更能與八里串連成完整觀光圈。園區將扮演推動文化交流與藝文活動的重要平台，結合在地歷史、自然景觀與藝術能量，讓遊客在觀光遊憩之外，還能深度體驗淡水的人文底蘊。

她進一步表示，園區內的將捷金鬱金香酒店將受惠於交通便利，成為旅客住宿與餐飲的首選據點，並能帶動周邊產業鏈發展。紀維綺強調，淡江大橋縮短了淡水與機場間的距離，未來不僅能吸引國內遊客，也能增加海外旅客到訪，為淡水注入源源不絕的活力與繁榮。

