影／吊掛最後節塊等待明日合龍 淡江大橋閉合前夕陽美景

淡江大橋最後一個鋼構節塊，編號「26B鋼橋節塊」，下午拖運到淡水河口運往大橋下，進行吊掛作業，為明天上午合龍祈福儀式及最後的吊裝合龍作業做準備。淡江大橋也正式完成閉合，工程進度進入一個新的里程碑。

每片鋼橋節塊先在台北港組裝，然後移到平台接駁船，再由拖運船隊運到現場的橋面下，由橋面上的巨型吊車吊掛。合龍後進行焊接作業。構橋節塊每1個約500至600噸，最重可達700噸，焊接技術吃重。由於橋面每個鋼橋節塊的閉合，沒用一顆螺栓，全採用焊接閉合，也因而減少了10％橋梁重量。

由於26B節塊接近河岸邊，拖運船隊需配合潮汐，才能順利吊掛。傍晚時分，兩台吊車開始啟動吊掛，拖運船也駛離節塊下方。26B節塊緩慢上升，慢慢與淡水、八里兩端的橋面平行，配適是否能順利閉合。預留15公分等待明天的「淡江大橋閉合節塊啟運大典」，淡江大橋將正式合龍。