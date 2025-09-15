安坑輕軌班距過長惹民怨 新北捷：將持續觀察運量變化

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
安坑輕軌目前班距仍動輒超過10分鐘，引發沿線居民反映搭乘意願受影響，盼能比照環狀線調整班距。本報資料照片
安坑輕軌目前班距仍動輒超過10分鐘，引發沿線居民反映搭乘意願受影響，盼能比照環狀線調整班距。本報資料照片

新北捷運公司8月起針對環狀線實施加密班距，尖峰時段由5分30秒縮短至4分50秒，離峰時段由10分鐘縮短至7分30秒，實施1個半月以來日均運量由5萬8526人微幅提升至5萬9750人，增幅約2%。不過安坑輕軌目前班距仍動輒超過10分鐘，引發沿線居民反映搭乘意願受影響，盼能比照環狀線調整班距。

新北捷表示，目前安坑輕軌尖峰班距約為8至10分鐘，離峰時段約為15分鐘，日均運量為5423人。雖已於9月推出「安坑小資卡」優惠吸引搭乘，整體運量已有提升趨勢，但仍需時間培養，班距是否調整仍需視實際使用狀況評估。

對此，新北市議員陳儀君表示樂見市府聆聽民意，指出「既然環狀線可以加密，安坑輕軌也應該能夠調整。」她認為人事成本本來就是固定支出，加密班次若能提升搭乘率，也能創造更高的效益。

新北市議員陳永福則坦言，安坑輕軌通車後，受限於沿線都市計畫尚未全面開發，目前乘客量無法快速成長，「十分鐘其實還可以接受，有時刻表可供查詢，建議市府透過里長系統加強宣導發車時間。」他認為，若現階段搭乘量不高貿然加密班距恐面臨營運虧損壓力。

