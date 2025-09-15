永福橋回堵成停車場！圓環填平地下道工程 交控中心：號誌調整

台北市公館圓環拆除工程，第一階段的填平公車地下道今天首遇上班車潮。有民眾在8時許，於永福橋發現汽機車回堵到新北市永和端，戲稱變成停車場。交控中心回應，持續監控並配合下橋後的號誌路況調整。

社群平台上有民眾拍下，上午8時許，在永福橋上騎腳踏車時，一旁的汽機車道嚴重回堵，數秒動彈不得，更一路從新北市永和端塞到台北市公館端，戲稱是永福立體停車場。

台北市交通控制中心表示，永福橋是替代動線，因此都有持續監控當中，確實今天早上車流量有比較多，並有配合下橋後的汀州路與思源街調整號誌、路況訊息等，也隨時會請員警管制交通。

交控中心說，施工期間都會持續監控公館圓環相關替代道路，隨時將車流訊息及號誌做調整，同時，也會與新北端在CMS的資訊標誌告知車流狀況。