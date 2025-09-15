立委緊盯汐科站增出口工程 預計明年10月完工

汐止區的汐科火車站每天上下火車的人很多，已經是全國第14多的火車站，只是上下班時間，月台上擠滿人，相當危險，從前年就開始施作的增設出口改善工程，卻一波三折，今年初終於復工，今(15)日，立委廖先翔緊盯進度，再次邀請相關單位人員現場會勘，了解目前的施工狀況還有進度，預計整體工程會在明年10月底完工。

立法委員廖先翔表示，台鐵汐科火車站增設中間出口工程命運多舛，從2023年就宣布決標施工，很多民眾反應都沒有看到實際的工程，後來歷經了跟原廠商的解約，後來重新上網公開召標決標以及在今年上半年度重新開工，過程中都有定期的緊盯台鐵在後續能夠如期如質完工，因此，今天安排了現場會勘，並且邀請了里長一起來了解工程進度，進度的確有比原先的工程進度慢一點，但都在可接受的範圍內，預計要在2026年底前啟用。

廖先翔提到，今天到現場會勘相關工程進度，目前在臨時梯的部分都已經在加緊施工中，等臨時梯做好後，才能將原本的樓梯做調整。後續在明年上半年的時候，把兩支既有的樓梯汰換完成，預計下半年再把一些消防等等的告示牌完成，在明年底完工，除了既有的工程之外，今天也有討論到電梯的工程是不是一併施作，因為在原本的工程只有汰換一部電梯。這次希望政府的工程能夠做整併，不要今天做好一項，改天又要做另一項，希望能夠做整併，希望汐科火車站的兩部電梯都能整併在這次的工程內，會請台鐵公司跟鐵道局盡速完成行政作業的調整，希望相關的工進一併完成，提供民眾更安全舒適的公共運輸搭乘的環境。

復興里長蕭素真指出，汐科站是全國第14大的車站，人潮非常多，出入口太少，上下班人擠來擠去容易發生危險，而且對旅客來說非常不便利，感謝立委廖先翔很用心在爭取，現在已經開始在施工了，未來有4個出入口，會減少出入口的擁擠度，會有比較寬敞的通行空間。

大同里長黃翠華說，肯定汐科站出入口改善工程，這項工程預計在明年的10月份左右會全部完工，希望能夠如期完工，因為是可以疏解出入火車站人潮很好的方法。