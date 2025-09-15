新北汐止王母救世宮好暖心 捐20萬、物資箱助弱勢

中元普渡愛心滿滿，汐止區的王母救世宮，將普渡完的供品，包括白米以及600箱的物資箱，都捐給轄區內的弱勢家庭及家扶中心等社福團體，並且再次捐20萬元，提供汐止區公所購買訪視弱勢家庭時的宣導品，由汐止區長代表受贈，並且頒發感謝狀表示感謝。

王母救世宮主黃英敏說，捐贈20萬元是因為配合汐止區公所，有需要關心轄內的低及中低收入戶時，可以購買宣導品送給弱勢家庭，很開心公所給王母救世宮這個機會去關心比較弱勢的鄉親，小小心意，也很感謝師兄師姐的贊助。

汐止區長林慶豐表示，這一段的源由，主要因為去年新北市政府有新的政策，針對中低收入戶要去做訪視，汐止總人口數已經有21萬2千多人，人口增加速度快，貧困家庭還是很多，感謝汐止王母救世宮捐贈20萬元全聯禮券給汐止區低收入戶及中低收入戶，透過公所實地訪視，將這份愛心送給我們中低收入戶與低收入戶的家庭。

林慶豐提到，本次實地訪視是針對汐止區低收入戶、中低收入戶共955戶家庭，透由里幹事到家中關懷，瞭解這些家庭的生活狀況，區公所也想透由這樣的機會，在訪視過程中，也為這些家庭送上一些溫暖，當王母救世宮得知後，秉持母娘「犧牲、奉獻、付出」的精神，從113年開始捐贈，今年己經是第2年捐贈。

王母救世宮副主委楊理建指出，王母救世宮今年中元普渡準備了白米7880斤，乾糧供品600箱，每箱裡面有價值1400左右的生活物資，包括油、醬油、麵條、餅干等等共計24種日常用品，全部分送給社區、學校、弱勢團體、家扶中心、養老院等等的慈善機構，遵照母娘的指示，取之於社會、用之於社會，將物資回饋給社會大眾。