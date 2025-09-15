新北淡水美人樹賞花健行 結合市集+抽iPhone人氣爆棚

快訊

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水北八線奎柔山路種植的美人樹已經超過20年，花期較長，到十一月都可看得到美人樹開花。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水北八線奎柔山路種植的美人樹已經超過20年，花期較長，到十一月都可看得到美人樹開花。 圖／紅樹林有線電視提供

隨著時間進入秋季，位在新北市淡水北八線奎柔山路上的美人樹也開始綻放出紅色花朵，新北市淡水區公所在上周末舉辦「淡水美人樹賞花健行暨農夫市集活動」，健行路線自淡水忠山里宏龍宮出發，發放限量3,000份闖關卡，全程2.4公里，終點為淡水行忠堂，另外現場還有大家最期待的抽獎活動，最大獎公所祭出iphone手機，現場可說是非常熱鬧。

淡水區長陳怡君表示，這項活動是新北市打造「健康城市」願景的一環，透過推廣如美人樹步道這類兼具健康與觀光價值的在地特色路線，不僅讓市民運動更有動力，也讓淡水的自然美景與農村文化深植人心。

忠山里長潘炳丁表示，沿淡水北八線奎柔山路種植的美人樹已經超過20年，今年開花比較晚一些，由於花期較長，到十一月都可看得到美人樹開花，也是新北市政府農業局推廣的賞花廊道，活動除健行賞花外，設有沿途闖關集章，完成者可抽大獎，終點行忠堂廣場則有農夫市集、親子闖關遊戲及精彩舞台表演。由忠山里社區發展協會、滬尾休閒農業區發展協會及在地組織共同策劃，讓賞花健行更添文化氣息與親子樂趣。

