全國漁民節新北淡水登場 總統與市長表揚優秀漁民

114年全國漁民節頒獎典禮在淡水漁人碼頭福容大飯店登場，共表揚全國12位模範漁民以及23位優秀漁民，活動開場由大提琴家張正傑與樂團，將藝術結合漁業文化帶來了精彩的表演，這次新北市共計有2位模範漁民、3位優秀漁民及1位模範外籍船員獲獎，包括獲選模範漁民的淡水區漁會李明樺，展現新北漁業堅強實力。

總統賴清德表示，得獎的模範漁民鄭瑞隆因為很孝順，讓他印象深刻，還有澎湖的李美金當了60年海女，以及今年還有2位外籍船員得獎，這也展現台灣人的溫暖。新北市長侯友宜則表示，新北市除了海洋資源保育，針對新北市轄內28處漁港，推動「嗨漁港」計畫，依據漁港屬性及在地特色進行漁港改造，使漁港除了漁業功能外，也兼具觀光遊憩、海洋教育等多元角色，目前已有22座漁港翻轉完成。

侯友宜也說，今年本市5區漁會獲獎率百分之百，非常感謝所有漁民朋友對漁業發展、漁業資源永續利用及漁業文化推廣的用心付出，新北市對於永續漁業發展也不遺餘力，使漁港除了漁業功能外，也兼具觀光遊憩、海洋教育等多元角色。