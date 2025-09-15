快訊

柯文哲再度交保...柯媽一度誤會加保金 確認後喜極而泣：真的是好孩子

柯文哲再度交保理由曝光 法院多加條件「這些人」不得騷擾恐嚇

維持交保！柯文哲19:05步出法院沿路與小草握手 應曉薇鞠躬致意

聽新聞
0:00 / 0:00

全國漁民節新北淡水登場 總統與市長表揚優秀漁民

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
新北市共計有2位模範漁民、3位優秀漁民及1位模範外籍船員獲獎。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市共計有2位模範漁民、3位優秀漁民及1位模範外籍船員獲獎。 圖／紅樹林有線電視提供

114年全國漁民節頒獎典禮在淡水漁人碼頭福容大飯店登場，共表揚全國12位模範漁民以及23位優秀漁民，活動開場由大提琴家張正傑與樂團，將藝術結合漁業文化帶來了精彩的表演，這次新北市共計有2位模範漁民、3位優秀漁民及1位模範外籍船員獲獎，包括獲選模範漁民的淡水區漁會李明樺，展現新北漁業堅強實力。

總統賴清德表示，得獎的模範漁民鄭瑞隆因為很孝順，讓他印象深刻，還有澎湖的李美金當了60年海女，以及今年還有2位外籍船員得獎，這也展現台灣人的溫暖。新北市長侯友宜則表示，新北市除了海洋資源保育，針對新北市轄內28處漁港，推動「嗨漁港」計畫，依據漁港屬性及在地特色進行漁港改造，使漁港除了漁業功能外，也兼具觀光遊憩、海洋教育等多元角色，目前已有22座漁港翻轉完成。

侯友宜也說，今年本市5區漁會獲獎率百分之百，非常感謝所有漁民朋友對漁業發展、漁業資源永續利用及漁業文化推廣的用心付出，新北市對於永續漁業發展也不遺餘力，使漁港除了漁業功能外，也兼具觀光遊憩、海洋教育等多元角色。

漁民 淡水 永續

延伸閱讀

侯友宜：新北捷運經費被卡90億　盼中央釐清事權分配

總統明見證淡江大橋合龍 拚明年5月通車 跨年焰火和101輝映

新北捷運幼兒園與安環分隊啟用 侯友宜：打造幸福安全職場

淡北道路現雛形 侯友宜視察盼提升地方交通品質

相關新聞

永福橋回堵成停車場！圓環填平地下道工程 交控中心：號誌調整

台北市公館圓環拆除工程，第一階段的填平公車地下道今天首遇上班車潮。有民眾在8時許，於永福橋發現汽機車回堵到新北市永和端，...

安坑輕軌班距過長惹民怨 新北捷：將持續觀察運量變化

新北捷運公司8月起針對環狀線實施加密班距，尖峰時段由5分30秒縮短至4分50秒，離峰時段由10分鐘縮短至7分30秒，實施...

立委緊盯汐科站增出口工程 預計明年10月完工

汐止區的汐科火車站每天上下火車的人很多，已經是全國第14多的火車站，只是上下班時間，月台上擠滿人，相當危險，從前年就開始施作的增設出口改善工程，卻一波三折，今年初終於復工，今(15)日，立委廖先翔緊盯進度，再次邀請相關單位人員現場會勘，了解目前的施工狀況還有進度，預計整體工程會在明年10月底完工。

淡江大橋合龍在即 地方期待觀光效益

淡江大橋進入合龍最後階段，預計明年5月正式通車，地方已對觀光效益充滿期待。隨著橋體最後一塊閉合節塊將在近日吊裝完成，淡水...

影／吊掛最後節塊等待明日合龍 淡江大橋閉合前夕陽美景

淡江大橋最後一個鋼構節塊，編號「26B鋼橋節塊」，下午拖運到淡水河口運往大橋下，進行吊掛作業，為明天上午合龍祈福儀式及最...

全國漁民節新北淡水登場 總統與市長表揚優秀漁民

114年全國漁民節頒獎典禮在淡水漁人碼頭福容大飯店登場，共表揚全國12位模範漁民以及23位優秀漁民，活動開場由大提琴家張正傑與樂團，將藝術結合漁業文化帶來了精彩的表演，，這次新北市共計有2位模範漁民、3位優秀漁民及1位模範外籍船員獲獎，包括獲選模範漁民的淡水區漁會李明樺，展現新北漁業堅強實力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。