北市府：填平公館圓環地下道 3項評估經雙重確認

為降低交通事故，北市公館圓環將拆除並先填平地下道，有報導指灌漿如4.5個泳池重壓捷運。新工處今天說，捷運隧道徑向變形、軌道水平及垂直方向位移都無虞，獲第三方及捷運局確認。

台北市公館路口連續7年為全市交通事故熱點第1名，交通局8月下旬宣布「羅斯福路與基隆路口交通安全改善工程」9月13日凌晨動工，先封填地下道（44天），再拆圓環（21天），改為正交路口，預計11月下旬完工，評估有減少6成事故的潛力。

媒體報導「公館圓環開拆首部曲！灌漿填平地下道如4.5個泳池重壓捷運綠線頂板」，安全性受關注。

台北市新工處除於昨日發布新聞說明，「公館圓環拆除及地下道填平工程」在施工前，已依據規定提送「捷運設施安全影響評估報告」，報告並經第三方認證單位「台灣區基礎工程學會」審查通過，安全無虞。

新工處規劃設計科科長陳百慶今天接受中央社記者電話訪問，進一步詳述評估內容，以及所含3項分析。

他說， 此工程是依照現場的地質條件跟地下水位、地表荷載、既有捷運的結構設施，以及施工條件，進行平面應變模式的數值模擬分析，據以評估本工程施工對捷運潛盾隧道結構設施的影響。

他說，評估主要有3個項目：

1、「捷運隧道徑向變形」，確認隧道是否受力變形，這個項目的規範跟設計要求，徑向變化大小要小於2公分，分析結果最大值0.094公分。 2、「捷運軌道水平方向的位移」，要小於1公分，分析結果最大值是0.042公分。 3、「捷運軌道垂直方向的位移」，也要小於1公分，分析結果最大值0.071公分。

他說，依據以上3個項目的評估結果，分析結果的最大值，對比要求，看來都遠低，所以皆無虞。

至於這份評估報告何以可信。陳百慶說，請顧問公司做的模擬結果，會有學理、工程的計算，過程有很多計算、分析，達100多頁，整個計算過程與結果、現地調查等，都送予第三方認證單位「台灣區基礎工程學會」審查，確認正確，最後再把學會的審查結果送台北市局捷運局確認，捷運局有回函告知無虞。