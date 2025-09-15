發票募集量驟減 南山人壽助創世為植物人募愛

創世基金會板橋植物人安養院目前安養51位清寒植物人，每人每月照護費用約5至7萬元，主要仰賴社會捐款與愛心發票支撐。但隨著雲端發票普及，紙本發票數量急遽下滑，平均每月短少1至2萬張，連帶影響安養資源與服務能量。

面對這波挑戰，南山人壽板橋通訊處主動伸出援手，號召同仁走上街頭募集發票，也積極宣導創世的電子發票捐贈碼「919」，盼社會大眾一同守護植物人家庭。

創世表示，植物人所需的奶粉、尿布與醫療照護耗材樣樣不可或缺，惟近年紙本發票募集困難，加上整體募款環境趨於保守，實際資源來源已遠不如以往。「很多人以為一張發票沒什麼，但匯聚起來就是植物人生活中最堅實的後盾。」

南山人壽板橋通訊處陳友良經理指出，這場愛心行動令人動容，曾目睹一位家長帶著孩子將發票投入愛心箱，並輕聲對孩子說：「這樣可以幫助需要的人。」他說，這份善意的種子從家庭萌芽，是讓愛延續的起點。「每一張發票不僅代表一份愛，對植物人家庭更是一份希望。」