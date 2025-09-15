中秋將至 新北河濱設6處臨時烤肉區 民眾：沒有秋天涼感少了烤肉fu

中秋連假將至，新北市高灘處宣布，為兼顧民眾傳統節慶聚會需求與公共安全，今年除了樹林區鹿角溪原住民主題部落公園全年開放烤肉外，將於10月4日至6日連假期間，在河濱橋下空間增設6處臨時烤肉區，開放時間為每天上午10時至晚間10時，其餘河濱公園區域則全面禁止烤肉。

高灘處表示，開放地點包括三重中山橋原住民族主題園區、八里文化公園、新店陽光橋下右岸萊茵公園、板橋光復橋下賞鳥河濱公園、永和福和橋下永和公園等處，期盼民眾就近賞月、烤肉同樂，也能共同維護河濱環境，勿將垃圾隨地丟棄或任意生火，並建議自備可重複使用的餐具與清洗食材，以實踐減塑與永續環保。

對於近年中秋烤肉風氣逐漸降溫，仍有不少人期待「一年一烤」的節日氣氛。一名27歲許先生指出，現代都市中可合法烤肉的地點越來越少，「很多地方都禁止生火，環境條件受限，也讓烤肉變得更麻煩。」

住在新店的28歲傅先生說：「陽光橋下空間大、風景又好，最重要是市府有公告合法可以烤，我們去烤肉比較安心。」來自三重的吳小姐則表示，「現在有原住民主題園區開放烤肉，就不用在自己家門前蹲著烤，還要注意不要太大聲打擾到鄰居」

高灘處處長黃裕斌強調，市府順應民情開設合法區域，是希望在兼顧公共安全與環境品質的前提下，讓市民能延續過節傳統。他也呼籲大家落實公民素養，「快樂烤肉、環保過節」，共創整潔美好的河濱空間。

另，基隆市暖東峽谷、泰安瀑布及外木山濱海大道，早年曾是民眾烤肉熱門地點，只是市府響應無痕山林及減碳政策，多年前已公告三地禁止烤肉，基隆山林、海岸也不開放民眾隨意紮營、升火烤肉，以避免破壞生態、汙染環境及引發危險。

不少國人在中秋節烤肉助興，雙北也曾開放河濱公園等場地供，出現民眾齊聚烤肉盛況。基市受限地理條件和民情等因素，市府尚未類似「公辦烤肉趴」，但在安樂區國家新城社區，早年曾申請獲准封街，開放社區民眾烤肉歡度中秋節。