平溪紫東社區復育豔紅鹿子百合 金農遊開放報名

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市農業局輔導平溪區紫東社區，復育台灣特有種豔紅鹿子百合已10年，希望讓艷紅鹿子百合在平溪遍地開花。紫東社區推出「平溪金農遊」，邀請民眾走訪平溪，10月24日前完成疊章紀念明信片，可兌換紅淡比蜜。

新北市農業局10年前攜手平溪紫東社區，復育豔紅鹿子百合，至今已成功復育超過1萬株。農業局今天表示，2025平溪金農遊已開放民眾報名，遊程內容包括豔百賞花導覽、社區特色風味餐、蜂蠟藍染體驗與紅淡蜜品蜜體驗，透過花卉復育結合農村旅遊，打造兼具生態保育與觀光魅力的平溪新亮點。

主辦單位日前還舉辦豔紅鹿子百合致贈儀式，邀請台灣自然保育基金會、農業部林業試驗所、國立自然科學博物館等出席，共同見證復育成果，期待未來由繼續讓艷紅鹿子百合在平溪遍地開花，達到永續良善的循環。

農業局為活化地方農業、推廣旅遊觀光，輔導紫東社區復育豔紅鹿子百合，並推廣當地農村旅遊，期待曾獲「金牌農村」銅牌獎的紫東社區為中心，串聯周邊菁桐、嶺腳、龍安社區，共同推廣平溪農村社區花卉、物產與農遊體驗，打造結合文化、農業與觀光的在地體驗。

農業局今年也結合平溪在地意象，融合豔紅鹿子百合、蜜蜂、天燈、火車、礦坑等元素，設計專屬平溪套色印章明信片，並舉辦時光明信片、集章換好禮體驗活動。

農業局說，民眾即日起至10月24日可在龍安社區、菁桐社區和紫東社區的農村社區集章站點，沿路蒐集各地特色疊圖印章，親手完成疊章紀念明信片後，可到紫東社區兌換平溪農村特色限量集章禮紅淡比蜜。將明信片投入活動專用信箱，收件人將於明年收到這張平溪之旅時光紀念明信片，增添農村旅程的樂趣。

新北市農業局劉淑芬說，全市已有18個農村再生社區，從生活、生產、生態等面向，深入推動社區永續發展。希望藉由平溪金農遊形象系列活動，展現新北金牌農村與農村再生成果，並讓遊客藉由體驗行程，更加深入了解農村社區。

平溪 復育 永續 農村再生 農村旅遊

