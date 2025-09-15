聽新聞
公館地下道封填 首遇上班日 北捷：綠線7站搭乘人數增
北市公館圓環拆除作業進行第一階段的封填公車地下道，今天首遇上班日，平面路網交通大致順暢，北捷也統計，相較去年同期，今天萬隆站以南的7站，約增1100多人次搭乘，整體疏運狀況良好。
北捷表示，統計上午6時至9時的尖峰時段，進入捷運車站且進出站一端為萬隆站以南等7站的運量，約為4萬6千人次，較九月份同日型增加約1100多人次，其中享回饋30%金額約有1萬7千人次，整體疏運狀況良好。
北捷說，優惠措施後上班上課首日，台北捷運加派服務人員著黃色背心、手持指揮棒，引導旅客上下車，疏運順暢。
北捷提醒，回饋金以當月票卡實際扣款金額加總後回饋30%，並於次月5日起開放領取，民眾可持扣款票卡到任一北捷車站票卡查詢機靠卡自動加值。
北捷說，9月回饋金領取期限為10月5日至10月31日，10月回饋金則是11月5日至11月30日，逾期不補發。優惠不適用於單程票、1200定期票或以社福點數折抵的敬老卡或愛心卡。
