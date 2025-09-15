公館圓環拆除上班首日上午 搭捷運多1100人次
北市公館圓環拆除及地下道填平工程13日動工，北捷以回饋鼓勵搭乘緩解交通衝擊。今天是上班首日，北捷統計上午通勤符合回饋者較9月同一時間增1100多人次，1.7萬人次可獲回饋。
台北市公館路口連續7年為全市交通事故熱點第1名，交通局8月下旬宣布「羅斯福路與基隆路口交通安全改善工程」9月13日凌晨動工，先封填地下道（44天），再拆圓環（21天），改為正交路口，預計11月下旬完工，評估有減少6成事故的潛力。
為鼓勵民眾多搭乘捷運，緩解施工期間所受交通衝擊，台北捷運公司從9月13日至10月31日推出捷運優惠措施。
北捷統計，今天為施工以來上班上課首日，統計上午6時至9時進入捷運車站，且進出站一端為萬隆站以南等7站的運量約為4萬6000人次，較9月份同一時間增加約1100多人次，其中享回饋30%金額約1萬7000人次，整體疏運狀況良好。
關於優惠方案內容，北捷說明，只要使用電子票證搭乘捷運，每天清晨6時至上午9時、傍晚5時至晚上8時，在這2個時段內進站，且進出站一端為萬隆站至新店站區間（含小碧潭站，共7站），另一端為其他車站，可享扣款車資30%現金回饋。又原本實施的常客優惠不受影響，利上加利。
北捷提醒，9月回饋金領取期限為10月5日至10月31日，10月回饋金則是11月5日至11月30日，逾期不補發。
回饋金領取方式為，以當月票卡實際扣款金額加總後回饋30%，於次月5日起開放領取，持扣款票卡至任一台北捷運車站票卡查詢機靠卡，即可自動加值。
