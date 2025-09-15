新北捷運幼兒園與安環分隊啟用 侯友宜：打造幸福安全職場

新北市捷運公司今舉行「捷運員工子女非營利幼兒園暨交通警察安環捷運分隊進駐南機廠」啟用典禮，新北市長侯友宜出席時表示，幼兒園與分隊同層啟用，象徵捷運公司兼顧員工家庭與通勤安全，打造幸福與安全雙軌職場。他也預告，未來包括三鶯、土樹、汐東與五泰分隊將陸續成立，全面強化捷運治安防線。

啟用典禮於環狀線南機廠二樓舉行，原本廠區辦公空間經整修後，一半作為非營利幼兒園空間，另一半則成為安環捷運分隊新駐點。新北捷運公司表示，此次規劃不僅強化內部員工托育支持，也提升捷運沿線的即時應變與治安維護。

侯友宜表示，新北捷運公司展現企業社會責任，設立非營利幼兒園照顧員工子女，也服務新店在地社區，讓員工安心工作、孩子穩定成長，是推動幸福職場的重要一步。他強調，幼兒園與分隊共同啟用，是「一層樓、兩個守護據點」，象徵新北捷運在幸福與安全兩個面向同步邁進。

在維護治安部分，警察局交通警察大隊「安環捷運分隊」同步進駐，負責捷運環狀線與安坑輕軌沿線安全勤務。侯友宜指出，警力進駐機廠，不僅改善員警備勤條件，也能縮短出勤距離與時間，提升突發狀況的即時應變能力。「從營運安全走向民眾安心，是捷運發展過程中不可或缺的一環。」