超美！北市也有向日葵花海 快把握賞花期估至9月底

賞花海不用出國或到中南部，現大佳河濱公園向日葵花海已盛開。北市水利處表示，目前大佳河濱的向日葵莫內品種已盛開，賞花期估至9月底，一片金黃燦爛的美景，是打卡拍美照必去景點。

目前已盛開的是右區(靠南瓜側)的莫內品種向日葵，賞花期為現在至9月底；位於左區(靠噴泉側)的光陽品種向日葵(橙花黃心) 、粉紫和純白百日草以及黃波斯菊目前都未到盛花期，最佳賞花期預估落在9月底至10月上旬。

水利處表示，大佳河濱花海區域總面積約9335平方公尺，共分左區(近噴泉)和右區(靠南瓜側)兩區，除了18萬株的向日葵外，還包含白及粉紫色百日草和黃波斯菊。光是向日葵花海占地就達到5210平方公尺（坪數約為1576坪）， 約12個籃球場的面積，包含莫內(橙花黑心)跟光陽(橙花黃心)兩個品種的向日葵。

河管科表示，這次花海主題為「穿梭花海，航向幸福」，向日葵花海中設有「船型眺望台」，讓市民朋友登高眺望這片燦爛景緻，感受被花包圍的喜悅。賞花步道採用放射狀與流線設計，讓大家可以從不同方向近距離賞花。還設有七彩風車裝置物，看著因微風轉動的五彩風車，再看看熱情盛開的向日葵，亮麗的好心情馬上擁有。