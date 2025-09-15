快訊

江祖平指控遭下藥性侵偷拍 檢警今搜索帶回三立前副總之子龔益霆

駭客總猜得到你的密碼！專家曝「最常犯錯誤」 3招改善帳號被盜風險

檢察官開酸「是陳智菡主動接觸」：沒有要把柯文哲關到死

聽新聞
0:00 / 0:00

超美！北市也有向日葵花海 快把握賞花期估至9月底

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
目前大佳河濱的向日葵莫內品種已盛開，賞花期估至9月底，一片金黃燦爛的美景，是打卡拍美照必去景點。圖／北市工務局提供
目前大佳河濱的向日葵莫內品種已盛開，賞花期估至9月底，一片金黃燦爛的美景，是打卡拍美照必去景點。圖／北市工務局提供

賞花海不用出國或到中南部，現大佳河濱公園向日葵花海已盛開。北市水利處表示，目前大佳河濱的向日葵莫內品種已盛開，賞花期估至9月底，一片金黃燦爛的美景，是打卡拍美照必去景點。

目前已盛開的是右區(靠南瓜側)的莫內品種向日葵，賞花期為現在至9月底；位於左區(靠噴泉側)的光陽品種向日葵(橙花黃心) 、粉紫和純白百日草以及黃波斯菊目前都未到盛花期，最佳賞花期預估落在9月底至10月上旬。

水利處表示，大佳河濱花海區域總面積約9335平方公尺，共分左區(近噴泉)和右區(靠南瓜側)兩區，除了18萬株的向日葵外，還包含白及粉紫色百日草和黃波斯菊。光是向日葵花海占地就達到5210平方公尺（坪數約為1576坪）， 約12個籃球場的面積，包含莫內(橙花黑心)跟光陽(橙花黃心)兩個品種的向日葵。

河管科表示，這次花海主題為「穿梭花海，航向幸福」，向日葵花海中設有「船型眺望台」，讓市民朋友登高眺望這片燦爛景緻，感受被花包圍的喜悅。賞花步道採用放射狀與流線設計，讓大家可以從不同方向近距離賞花。還設有七彩風車裝置物，看著因微風轉動的五彩風車，再看看熱情盛開的向日葵，亮麗的好心情馬上擁有。

由於大佳河濱花海區擁有寬廣地貌，金黃色的向日葵花海也與大直橋遙相呼應，是每年必拍的絕美景致。水利處提醒，賞花就要在花兒最美的時候，歡迎市民與遊客把握時間，來感受這北市河濱限定的美好和感動。

目前大佳河濱的向日葵莫內品種已盛開，賞花期估至9月底，一片金黃燦爛的美景，是打卡拍美照必去景點。圖／北市工務局提供
目前大佳河濱的向日葵莫內品種已盛開，賞花期估至9月底，一片金黃燦爛的美景，是打卡拍美照必去景點。圖／北市工務局提供
目前大佳河濱的向日葵莫內品種已盛開，賞花期估至9月底，一片金黃燦爛的美景，是打卡拍美照必去景點。圖／北市工務局提供
目前大佳河濱的向日葵莫內品種已盛開，賞花期估至9月底，一片金黃燦爛的美景，是打卡拍美照必去景點。圖／北市工務局提供
目前大佳河濱的向日葵莫內品種已盛開，賞花期估至9月底，一片金黃燦爛的美景，是打卡拍美照必去景點。圖／北市工務局提供
目前大佳河濱的向日葵莫內品種已盛開，賞花期估至9月底，一片金黃燦爛的美景，是打卡拍美照必去景點。圖／北市工務局提供

賞花 莫內 南瓜

延伸閱讀

政院砍捷運補助 還酸蔣萬安一定能照顧市民 北市反擊了

北市校園5年74起瓦斯陳情…外洩警報設備納消安自主項目

造謠GG了！網傳拆公館圓環廠商涉中資 北市：造謠者移送警調查

跑進金黃花海 首屆花蓮六十石山馬拉松吸引逾2000跑者

相關新聞

公館地下道封填 首遇上班日 北捷：綠線7站搭乘人數增

北市公館圓環拆除作業進行第一階段的封填公車地下道，今天首遇上班日，平面路網交通大致順暢，北捷也統計，相較去年同期，今天萬...

新北捷運幼兒園與安環分隊啟用 侯友宜：打造幸福安全職場

新北市捷運公司今舉行「捷運員工子女非營利幼兒園暨交通警察安環捷運分隊進駐南機廠」啟用典禮，新北市長侯友宜出席時表示，幼兒...

超美！北市也有向日葵花海 快把握賞花期估至9月底

賞花海不用出國或到中南部，現大佳河濱公園向日葵花海已盛開。北市水利處表示，目前大佳河濱的向日葵莫內品種已盛開，賞花期估至...

北士科爆787億商辦案量 搶攻輝達、金仁寶供應鏈需求

北士科新洲美段首發商辦案「遠雄商舟」6月正式完銷，銷售期共15個月，全案總銷金額近百億，除了有不少包層或多層需求的詢問熱度湧入，近期部分已購樓層招租作業也同步展開，顯示需求旺盛外，向隅的買氣料將轉向下

教師節連假小確幸 新北路邊停車格暫停收費

今年教師節連續假期自9月27日至29日為期3天，新北市交通局宣布，3天連假期間新北市路邊汽、機車平日收費停車格將暫停收費...

全國首創！新北推餐飲類店面能效分級制度 標章認證徵選開跑

新北市府率先推動全國首創餐飲類服務業「店面能效分級制度」，輔導餐飲業者落實節能減碳，提升永續競爭力。首屆「綠店之星」徵選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。