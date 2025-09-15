北士科爆787億商辦案量 搶攻輝達、金仁寶供應鏈需求
北士科新洲美段首發商辦案「遠雄商舟」6月正式完銷，銷售期共15個月，全案總銷金額近百億，除了有不少包層或多層需求的詢問熱度湧入，近期部分已購樓層招租作業也同步展開，顯示需求旺盛外，向隅的買氣料將轉向下半年陸續登場的新商辦案。預計2027年完工的金仁寶總部和未來即將進駐的輝達海外總部，不僅是吸引產業聚落快速匯聚的兩大磁鐵，也被認為將為北士科創造兩階段重要價值紅利走升期。看準AI供應鏈和台灣智慧科技產業需求量，下半年北士科多案齊發，目前區內及周邊商辦推案至少6案，合計總銷逾787億元。其中，上市品牌建商聯上開發也接棒北士科商辦熱潮，於新洲美段推出首發商辦「聯上智科」，聯上開發總經理李志明在股東會上表示，輝達等科技大廠進駐，對在北士科推案的建商既是鼓舞，也是責任，將從城市景觀與產業需求角度，參與這座新興聚落的進化。
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳正式宣布將海外總部設址北士科，成為南軟、內科一路延伸，串聯關渡華碩總部的台北科技廊道版圖樞紐，今年可視為北士科產業群聚效應啟動元年。預估第二季想進駐北士科的買家高比例是金仁寶、輝達上下游供應鏈廠商，不乏赫赫有名的半導體、3C代工大廠，尤其以尚未在台北市設點的竹科大廠最為積極，需求以整層甚至多層為主，甚至不排除評估量體適中個案採包棟模式購買。去年北市復興北路預售商辦創下每坪實登單價179萬元新高，超車同期同地段豪宅預售案行情，北士科商辦當前8字頭行情，僅約區域住宅最新140萬元身價的6折，極具想像空間。長虹董座李文造在6月底股東會亦指出，輝達加持的北士科商辦有調價機會，目前以80~90萬暫估，「希望能夠看到每坪100萬元！」。
根據第一太平戴維斯最新調查，今年全年台北市商辦將釋出約13.7萬坪供給量，總計約有12棟新頂辦完工，供給熱區以敦北、南港為主，僅約2成出售，8成以租賃為主，北士科商辦新案均能讓企業自購作為資產的特點，成為商辦市場黑馬。商仲業者指出，企業購置商辦時，完工時機與資金靈活度也是重要考量因素。位於正北士科內預售商辦「聯上智科」完工期預計與金仁寶總部啟用時間相近，沿福國路走約400多公尺就能享受複合型商場、餐飲及休閒娛樂等完整生活機能，有利直接銜接未來價值紅利。「聯上智科」讓企業利用分期繳付工程款的預售特性搶占先機，也能預留靈活的資金水位應對下半年的局勢變動，吸引有資產配置需求與自用型企業卡位，是北士科供需轉強下備受矚目的指標案。
遠創力行銷協理張倉周表示，「聯上智科」立足福國路第一排，擁福國路、承和路、福美路三面臨路基地條件，座落北士科十字金軸核心、對望關渡平原無盡視野。福國路直徑接軌洲美快速道路，迅速銜接國道一號及環河快速道路，更鄰近規劃中的社子輕軌站，未來更將成為輕軌南北線與東西線交匯的轉運核心。該案為地上18層、地下5層純商辦大樓，規劃全棟約9000多坪的總部地標。建築設計由國際間獲獎無數的李文勝大師操刀，導入通透採光等節能設計及銀級綠建築規劃，讓企業在城市中心也能擁抱自然脈動，詮釋永續總部全新樣貌。
