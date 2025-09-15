教師節連假小確幸 新北路邊停車格暫停收費
今年教師節連續假期自9月27日至29日為期3天，新北市交通局宣布，3天連假期間新北市路邊汽、機車平日收費停車格將暫停收費，成為「小確幸」。板橋府中商圈、金山、深坑及鶯歌老街等觀光及商圈區域假日收費停車格維持收費，以提高周轉率。
交通局停車營運科長許芫綺表示，今年首次新增教師節為國定假日，9月27日至9月29日為期3天的連續假期，全市路邊汽、機車平日收費停車格暫停收費；金山、坪林、淡水、八里、石碇、板橋、三峽、鶯歌、林口、泰山、新莊、五股、汐止、深坑、中和、新店、三重、蘆洲區等觀光及商圈區域假日收費路邊停車格則維持假日收費。
交通局提醒民眾可利用行動支付App（Pi錢包、歐付寶、停車大聲公、街口支付、一卡通、車麻吉、全支付、悠遊付、icash Pay、遠傳心生活等10家行動支付App）繳納新北市路邊停車費，還可使用全國繳費網及四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK便利商店）多媒體機查單及繳費，省時又方便。
