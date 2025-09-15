全國首創！新北推餐飲類店面能效分級制度 標章認證徵選開跑

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市府率先推動全國首創餐飲類服務業「店面能效分級制度」，輔導餐飲業者落實節能減碳，提升永續競爭力。首屆「綠店之星」徵選活動，即日起至114年9月30日受理報名，新北轄內依法設立登記的各類餐飲業皆可參加，能獲最高10萬元節能激勵獎金、標章與星級認證，業者還可透過自我檢視能源使用情況，獲專業能效診斷建議，協助降低營運成本，有助提升營運效率及品牌形象。

新北經發局長盛筱蓉表示，餐飲服務業不僅是民生必需產業，更是能源使用最為密集的產業之一。新北市率先全國推動「店面能效分級制度」，展現地方政府在永續治理上的前瞻思維與行動力。此制度將節能行動與國際ESG趨勢接軌，鼓勵業者將節能成果納入永續報告，展現企業對社會責任的承諾。

盛筱蓉強調，政府角色不只是管理者，更是協助者與推動者，盼透過此制度帶動產業轉型，成為實踐淨零轉型的領航城市。

經發局說明，徵選對象涵蓋轄內依法設立登記的各類餐飲業，無論是個體經營、品牌連鎖或複合式經營的餐飲店家皆可參加。徵選方式採用三階段評選制度，分別為書面初審、實地複勘與委員綜合決審，以五大方向作為評比指標，包括店家營業用電績效、設備節能配置、空間與營運管理、創新實踐與永續推動進行評比。

最終遴選出10家典範店家及優良店家，前3名將分別頒發10萬元、5萬元及3萬元節能獎勵金，並頒給「綠店之星」標章與星級認證，有助提升顧客對品牌的信賴。

