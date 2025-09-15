公館圓環工程首遇上班日 李四川坐鎮這「三招」消化車流

台北公館圓環拆除作業，目前施作第一階段填平公車地下工程，今天是施工第一天的上班日，台北市副市長李四川一早尖峰時的7時，到公館圓環周邊視察車流。他受訪時表示，整體上都能消化車流，在公車優先、增派員警及號誌管控，有達到效果。

李四川表示，從中永和來的所有車輛，說實在跟平常車輛差不多。在文山區往新店，車輛大概一個綠燈可以整個消化掉，現階段蠻正常。另外，捷運公司董事長也有回報，綠線人數有稍微多一些，但也差不到太多。

李四川說，今天主要的措施是包含公車先行，像是提早開道15秒，並且增加10到20位的交警和員警，號誌也有針對路口管控，且效果達到預期，所以跟平常上班的時間差不多。

交工處長張建華補充，整體交通大致可以控制範圍內，福和橋停等車隊在北4端引道，羅斯福路停等車隊是在123巷口南側，公車大約一個周期可以通過，沒有減班、改道，有五成公車不用停等紅燈，整個公車旅行時間，多一分鐘。

他也說，感謝銘傳國小的導護志工、老師幫忙在家長接送區接送小孩，讓家長不用馬上駛離，也紓解瓶頸。

另外，近期社群平台流傳，羅斯福路公車9月15日開始減班的訊息，公運處表示，此舉已涉嫌散布不實資訊，嚴重影響民眾搭乘權益與大眾運輸秩序，已立即向警察局報案，並將追究相關法律責任。

公運處重申，目前羅斯福路沿線公車班次均維持正常營運，並無因施工有任何減班計畫。呼籲市民切勿輕信或轉傳不實謠言，以免觸法。