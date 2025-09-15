直擊！公館圓環施工填平地下道首遇上班日 尖峰時段流量曝光
台北市公館圓環拆除作業，今天首度遇到上班日，記者直擊於尖峰時段的上午8時，在捷運公館站及萬隆站搭乘公車來回，約莫僅等一個紅綠燈後，就順利通過公館圓環，車流量也不多。
圓環拆除作業第一階段，是先封填公車地下道，雖然未有封閉一線車道情形，但公車必須要到平面路段與汽機車共用車道，因此也有遭到民眾質疑會造成塞車。
記者今天在以往平日尖峰車流高的上午8時半，於捷運公館站1號出口對面公車候車亭，搭乘公車往捷運萬隆站方向，過程中僅有約在舟山路一處等候到60秒到70秒的紅燈，之後就一路綠燈暢行，通過公館圓環。
同時，從萬隆站搭上公車往公館站方向，僅有約在靠近公館圓環時等候一個紅燈，也是順暢行駛過圓環。即便在8時50多分時，公館圓環行駛的汽機車都有減少。
一名陳姓學生說，平時會在台電大樓站搭乘公車轉乘到師大分部，今天剛好遇到公館圓環動工，本以為會「蠻塞的」，刻意提早在8時多出門，沒想到交通順暢，竟還早到許多。
