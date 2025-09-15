聽新聞
北市校園5年74起瓦斯陳情…外洩警報設備納消安自主項目
開學了校園安全備受關注，議員李明賢調閱數據發現，從2021年至今，北市1999共接獲74起校園瓦斯相關陳情，呼籲市府應針對所有校園，設立瓦斯漏氣火警自動警報設備。
北市教育局表示，已將瓦斯外洩警報設備納入「學校消防安全自主檢查表項目」，近3年每年編列補助15至20校約4000餘萬元，進行學校消防設施改善。
台北市大安區某私立中學今年4月曾發生疑似瓦斯外洩，造成3名在地下室餐廳工作的廚工，出現暈眩等身體不適症狀，校方認為可能是空氣流通不良導致不適。
李明賢調閱數據發現，台北市279所各級學校中，有230所校內設置使用瓦斯場所約占82%。另外，從2021年至今，北市1999接獲分別接獲15、14、18、22及5件瓦斯陳情。
李認為，校內使用瓦斯場所未必符合各類場所消防安全設置標準之規定，必需設立瓦斯漏氣火警自動警報設備；因校園用氣安全必須重視，請市府研擬相關應對措施，
北市教育局表示，北市共有153校(230個場所)會使用瓦斯，針對各校有使用者，皆全面換裝置「微電腦瓦斯表」或「氣體漏氣警報器」，確保意外發生時具備「警報或遮斷」功能。已將「瓦斯外洩警報設備」納入「學校消防安全自主檢查表項目」。
