北市校園5年74起瓦斯陳情…外洩警報設備納消安自主項目

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
學童參與消防營學著消防器使用方法。本報資料照片
學童參與消防營學著消防器使用方法。本報資料照片

開學了校園安全備受關注，議員李明賢調閱數據發現，從2021年至今，北市1999共接獲74起校園瓦斯相關陳情，呼籲市府應針對所有校園，設立瓦斯漏氣火警自動警報設備。

北市教育局表示，已將瓦斯外洩警報設備納入「學校消防安全自主檢查表項目」，近3年每年編列補助15至20校約4000餘萬元，進行學校消防設施改善。

台北市大安區某私立中學今年4月曾發生疑似瓦斯外洩，造成3名在地下室餐廳工作的廚工，出現暈眩等身體不適症狀，校方認為可能是空氣流通不良導致不適。

李明賢調閱數據發現，台北市279所各級學校中，有230所校內設置使用瓦斯場所約占82%。另外，從2021年至今，北市1999接獲分別接獲15、14、18、22及5件瓦斯陳情。

李認為，校內使用瓦斯場所未必符合各類場所消防安全設置標準之規定，必需設立瓦斯漏氣火警自動警報設備；因校園用氣安全必須重視，請市府研擬相關應對措施，

北市教育局表示，北市共有153校(230個場所)會使用瓦斯，針對各校有使用者，皆全面換裝置「微電腦瓦斯表」或「氣體漏氣警報器」，確保意外發生時具備「警報或遮斷」功能。已將「瓦斯外洩警報設備」納入「學校消防安全自主檢查表項目」。

北市 警報 校園安全

相關新聞

新北三芝人氣牛排店「邊界驛站」想頂讓 女兒：讓老爸享清福

新北三芝知名的牛排館「邊界驛站」在臉書社群宣布徵求頂讓的訊息，孫姓業者的女兒說，陪伴大家18年的邊界驛站要頂讓，考量父親...

占用騎樓天天被檢舉 北市商家盼修法雙贏

北市後站商圈是節慶禮品及百貨批發重鎮，近期許多店家遭舉報商品占用騎樓，因檢舉不斷、增加對立。里長盼市府比照高雄，明文修法...

北市校園5年74起瓦斯陳情…外洩警報設備納消安自主項目

開學了校園安全備受關注，議員李明賢調閱數據發現，從2021年至今，北市1999共接獲74起校園瓦斯相關陳情，呼籲市府應針...

新北瑞芳火車站路口要設紅綠燈 駕駛不用擔心未停讓受罰

新北市瑞芳火車站前方路口人車多，過去考量行車效率不設紅綠燈，現在重視行人優先，加上有駕駛人收到未停讓行人罰單內心不平，促...

侯友宜祝福百對準新人 宣布新北加碼生育獎勵金

新北市長侯友宜昨出席2025新北聯合婚禮新人說明會，向百對準新人獻上祝福，宣布明年1月起將加碼生育獎勵金，2月起升級好孕...

台北田徑場燈具「爆裂起火」嚇壞觀眾 苗博雅在場協助指揮疏散

台北田徑場14日晚間舉辦企業甲級足球聯賽，賽事進行到一半場館上方探照燈突然爆炸起火，嚇壞現場觀眾，所幸火勢不大很快撲滅，...

