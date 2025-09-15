聽新聞
瑞芳火車站路口要設紅綠燈 駕駛不用擔心未停讓受罰

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
新北市瑞芳火車站前的街口，將增設紅綠燈，會有行人專用時相，確保交通安全。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳火車站前的街口，將增設紅綠燈，會有行人專用時相，確保交通安全。記者邱瑞杰／攝影

新北市瑞芳火車站前方路口人車多，過去考量行車效率不設紅綠燈，現在重視行人優先，加上有駕駛人收到未停讓行人罰單內心不平，促設紅綠燈聲浪再起。市府交通局昨表示，11月底前會增設號誌，警方將視人車通行狀況調控。

瑞芳區明燈路三段是瑞芳鬧區要道，也是經萬瑞快速道路前往九份山城的道路，交通尖峰和假日車流量大。明燈路三段、民生街呈現「T」字路口，在瑞芳火車站前站廣場旁，當地又有公車站，人潮也多。

明燈路三段、民生街路口只畫設斑馬線，未設紅綠燈。國內先前未強力取締汽車停讓行人，民眾多得等待沒車時才能穿越道路。

交通局去年4月曾辦會勘，考量空間限制，設置號誌會占用道路範圍，加上近1年未發生死亡車禍，相關單位評估後，決定維持現況，不增設號誌。

瑞芳火車站前路口常見人車交織，不少駕駛人近期收到未禮讓行人罰單，車站前路口是否設置紅綠燈又成話題。議員林裔綺說，先前多次會勘，市府以無空間、恐影響假日車流為由不設紅綠燈，日前再次會勘，市府已同意設置。

交通局表示，因為設在路側，會在車道加畫槽化線，確保交通安全。該路口已擇定5處地點設置交通號誌桿，預定11月30日前完成。號誌啟用後會有行人專用時相，減少人車交織風險。

瑞芳警分局長沈明義說，號誌啟用初期，白天車流量較大時段才運作，晚間8時起改成閃紅燈、閃黃燈，將觀察路況，若民生街車流出現回堵等狀況，會調整秒數因應。

