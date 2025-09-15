侯友宜祝福百對準新人 宣布新北加碼生育獎勵金

新北市長侯友宜昨出席2025新北聯合婚禮新人說明會，向百對準新人獻上祝福，宣布明年1月起將加碼生育獎勵金，2月起升級好孕專車服務，期能減輕市民養育壓力，打造更友善的婚育環境。

侯友宜表示，婚姻不是簡單的契約，是需要彼此珍惜與經營的旅程。他分享與妻子結縭42年的過來人經驗，提醒新人婚後難免有不同意見，互相體諒就能走下去。他還說，婚姻與家庭的延續在於勇敢承擔生兒育女責任，孩子不僅是愛的延伸，更是甜蜜的負擔。

侯在準新人面前宣布政策牛肉，提到新北生育獎勵金明年1月起將加碼，第一胎從現行3萬元提高至4萬元，第二胎4萬元調升至4萬5千元，第三胎（含）以後維持5萬元。

此外，新北好孕專車服務明年2月起升級，補貼趟次由28次增加到36次，每趟補助金額從200元提高至250元，孕婦最多可獲9000元補助，預估逾8000人受惠。補助範圍不限於產檢交通，可用於日常外出，使用期限延長至預產期後6個月。

市府同時鼓勵駕駛投入服務，若單月達50趟可獲2000元獎勵，100趟有5000元獎勵金。

新北聯合婚禮10月19日登場，32歲徐小姐與另一半何先生是大學同學，畢業後在工作場合重逢，今年是交往第5年。徐女說，參加聯合婚禮能認識結婚時間相近的新人，未來育兒路上能互相請益。何先生說，參加集團婚禮除了儀式浪漫，更期待能參加抽獎，「好想抽中出國蜜月大獎！」