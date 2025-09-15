聽新聞
占用騎樓天天被檢舉 北市商家盼修法雙贏

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
里長盼北市府修法，騎樓只要保留至少1.5公尺行人通行空間，讓店家有適度彈性擺放商品。記者林麗玉／攝影
里長盼北市府修法，騎樓只要保留至少1.5公尺行人通行空間，讓店家有適度彈性擺放商品。記者林麗玉／攝影

北市後站商圈是節慶禮品及百貨批發重鎮，近期許多店家遭舉報商品占用騎樓，因檢舉不斷、增加對立。里長盼市府比照高雄，明文修法只要保留至少1.5公尺行人通行空間，讓店家有適度彈性擺商品，也保障通行權。市府表示，將綜整意見審慎評估。

近期北市太原路許多店家遭檢舉商品延伸至騎樓，連續10多天、一天檢舉多次，有店家擺放小盆栽也被檢舉，轄區派出所疲於奔命。

大同區建泰里長陳鵬程認為，許多商圈有類似騎樓爭議，如迪化商圈、後站商圈等，建議市府針對商業活絡區域畫設標示1.5公尺人行通道，讓商家能配合規定，也能減少警方執法爭議。陳舉高雄為例，2022訂定騎樓管理使用自治條例，明文特定區如重大商業區騎樓需保留至少1.5公尺行人通行空間，店家可在區域申請有限度使用。

台北迪化街商圈發展促進會前理事長徐慶棋也說，迪化商圈偶爾也會遭檢舉騎樓擺商品，警察以勸導為主，但迪化商圈有其街區特色，應在保留足夠通道及商圈特色間取其平衡。

不過，台灣身權盟前理事長張學恒認為，商圈發展與行人安全通行，還是要以弱勢通行權益優先，許多商圈占用騎樓狀況嚴重，對輪椅族造成困擾，法理情如何權衡很為難；行人高先生認為，商家占用騎樓狀況普遍，若未來訂有自治條例權衡商家與行人通行，如何維持至少1.5公尺通道，稽查挑戰仍多。

議員詹為元認為，過去商圈騎樓爭議，通常睜一隻眼閉一隻眼，在不影響公共安全與民眾通行權下，訂自治條例是可行辦法。議員顏若芳說，北市有60多個商圈，每個商圈有其發展特色，若能讓行人、輪椅族、娃娃車安全通行，又能保留商圈特色，是可以溝通或試辦的方向。

產發局表示，北市因住商混合特性，商圈發展過程會有相互影響情形，對於修法建議，商業處會綜整各方意見審慎評估。

